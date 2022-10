NVDIA STUDIO DIGEST di Settembre

Nuovi strumenti AI e importanti aggiornamenti ai Creator di NVIDIA Studio

In occasione del keynote di apertura del GTC 2022, il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha rivelato le nuove GPU GeForce RTX 40 Series. Queste nuove GPU avanzate sono alimentate dall'architettura ultra-efficiente NVIDIA Ada Lovelace, portando un'ondata di annunci per NVIDIA Studio, accelerando notevolmente la creazione di contenuti in tutti gli ambiti creativi.

- Gli artisti del 3D sperimenteranno importanti aggiornamenti delle prestazioni, grazie alla nuova tecnologia DLSS 3 che utilizza RTX Tensor Cores di quarta generazione, alimentati dall'intelligenza artificiale e un nuovo Optical Flow Accelerator per generare fotogrammi aggiuntivi e aumentare notevolmente gli FPS. Tutto ciò migliorerà la fluidità e velocizzerà i movimenti nella finestra di visualizzazione durante il lavoro in applicazioni 3D come NVIDIA Omniverse, Unity e Unreal Engine 5.

- NVIDIA RTX Remix, un nuovo strumento di NVIDIA Omniverse, mette nelle mani di milioni di creatori nuovi e potenti strumenti per il modding dei giochi. I creatori possono facilmente realizzare incredibili mod con ray-tracing e DLSS per i giochi classici, oltre a collaborare facilmente con le app collegate a Omniverse.

- I nuovi codificatori AV1 doppi di ottava generazione, hardware dedicati sulle nuove GPU GeForce RTX 40 Series, apportano significativi miglioramenti sia agli editor video che ai live streamer. Gli editor video dimezzano i tempi di esportazione e i core tensoriali aggiornati aumentano le prestazioni degli strumenti AI del 70%. I livestreamer possono produrre facilmente stream di alta qualità e beneficiare dei nuovi effetti NVIDIA Broadcast per i partner. Inoltre, grazie ai doppi encoder, i giocatori possono catturare filmati fino a 8K60 con GeForce Experience.

- È inoltre disponibile il nuovo driver September Studio.

NVIDIA ha inoltre collaborato con una serie di partner per apportare ulteriori miglioramenti alle applicazioni creative di NVIDIA Studio:

- OBS Studio e Discord aggiungeranno il supporto AV1 nella loro prossima release software.

- Le principali applicazioni di editing video - DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro tramite il plugin Voukoder e Jianying - stanno aggiungendo il supporto per AV1 e per i doppi encoder.

- Le nuove funzionalità degli SDK che alimentano NVIDIA Broadcast saranno disponibili in OBS, VTube Studio e altri ancora.

Al GTC è stata presentata anche NVIDIA Racer RTX, una demo realizzata in NVIDIA Omniverse che mostra le ultime tecnologie possibili con le nuove GPU GeForce RTX 40 Series. Entrate in questa edizione speciale di "In The NVIDIA Studio" per vedere come un team globale di NVIDIAN, guidato dal direttore creativo Gabriele Leone, ha creato la nuova straordinaria demo con le GPU GeForce RTX 40 Series e DLSS 3 in NVIDIA Omniverse.

Infine, vengono approfonditi i vantaggi dell'editing video con Ada e con la partecipazione della nostra bravissima Sabour Amirazodi.





In the NVIDIA Studio con il concept designer Ben Mauro che dà vita al suo fumetto sci-fi con l'animazione 3D

Ben Mauro, concept designer e storyteller, questa settimana entra nello studio NVIDIA per condividere l'avvincente fumetto fantascientifico trasformato in trailer 3D, Huxley. Mauro ha dato vita al suo emozionante trailer 3D utilizzando le GPU NVIDIA GeForce RTX e attingendo alla sua esperienza di lavoro su videogiochi del calibro di Halo Infinite e Call of Duty: Black Ops III.

La sua GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 ha fornito prestazioni veloci e funzionalità AI per accelerare il processo creativo. Le altre GPU RTX in mano al team hanno permesso di realizzare lavori creativi avanzati come la texturizzazione di un intero mondo di personaggi e l'applicazione di funzionalità avanzate come il de-noising OptiX accelerato da RTX in Redshift di Maxon per l'illuminazione rapida dei rendering dei final-frame.

Per saperne di più sul concept artist dello storytelling Ben Mauro dai un’occhiata al post di questa settimana sul blog di In the NVIDIA Studio, con le risorse complementari allegate.

E assicurati di segnare in agenda il keynote di apertura di Jensen Huang - CEO di NVIDIA- che si terrà martedì 20 settembre alle ore 17.00 per conoscere le ultime novità in fatto di giochi, creatività e tecnologia grafica.





In the NVIDIA Studio con l'artista 3D autodidatta Lorenzo Drago

Lorenzo Drago, un creator virale diventato artista 3D di NVIDIA, entra in NVIDIA Studio per condividere la sua realistica ricreazione della stazione Etchu-Daimon di Toyama, in Giappone, portata in vita dalla sua GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER. La stazione ferroviaria ultra-realistica di Drago ha ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni in meno di quattro mesi.

La sua scheda grafica GeForce RTX è stata più che in grado di gestire il lavoro pesante per questo progetto, utilizzando tecnologie come il ray-tracing OptiX accelerato da NVIDIA RTX e NVIDIA DLSS, oltre a funzionalità accelerate da GPU e AI in applicazioni creative come Blender, Adobe Substance 3D Painter, Unreal Engine 5 e Adobe Premiere Pro. Tutto questo ha permesso a Drago di scolpire con maestria la scena della stazione e di simulare l'illuminazione del mondo reale, creando un senso di realismo senza pari.

Per saperne di più sull'artista 3D autodidatta Lorenzo Drago, leggete il post del blog In the NVIDIA Studio con le risorse complementari allegate.

Per chi è alla ricerca di altri tutorial su immagini incredibilmente fotorealistiche o di ispirazione, è possibile consultare il tutorial Detailed World Building dell'artista dei materiali Javier Perez e la serie in tre parti Create Impressive 360 Panoramic Concept Art dell'artista del concept design Vladmir Somov. C'è molto da vedere sul canale YouTube di Studio, che offre esercitazioni gratuite di artisti tra i più quotati in questo ambito.

