WRC GENERATIONS: APERTI I PREORDINI

NACON e KT Racing sono lieti di annunciare l'apertura dei preordini per il nuovo gioco di rally WRC Generations, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship. Originariamente previsto per il 13 ottobre 2022 su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e successivamente PC (Steam ed Epic), WRC Generations sarà finalmente disponibile il 3 novembre 2022 per l'uscita simultanea su console e PC. Questa nuova data di uscita ci permette di offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori, soprattutto per la nuova modalità Leghe, che è interamente cross-play.

Scoprite il trailer dell’apertura dei preordini:

https://youtu.be/nVZwwVO02SU

Preordinando WRC Generations i giocatori riceveranno la leggendaria Peugeot 206 WRC di Marcus Grönholm del 2002. Scegliendo la "Fully Loaded Edition", anziché l'edizione standard, i giocatori beneficiano di numerosi vantaggi.

La “Fully Loaded Edition” include:

- Il gioco WRC Generations

- 48 ore di accesso anticipato

- La Citroën C4 WRC di Sébastien Loeb

- Livree aggiuntive per la Porsche 911 GT3 RS RGT di Romain Dumas

- Elementi bonus per sfruttare al massimo l'editor di livree

- Un "Carreer Starter Pack" che include carte membro esperte per la modalità carriera

- Accesso gratuito a WRC+, la piattaforma di streaming ufficiale del Campionato del Mondo Rally FIA per 3 mesi

Disponibile per il preordine e in uscita il 3 novembre 2022 su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series, PC e successivamente su Nintendo Switch, WRC Generations celebra l'arrivo di una nuova generazione di auto ibride che offrono una nuova esperienza di guida. La nuova modalità Lega permette ai giocatori di competere in base al loro livello. WRC Generations è il titolo più avanzato della serie e contiene il più vasto elenco di auto, rally e tappe mai offerto.

Edizione standard: €39,99

Edizione completa: €49,99

Altre News per: generationsapertipreordini