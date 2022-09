Pathfinder: Wrath of the Righteous disponibile su Console

L'edizione migliorata dell'acclamato gioco di ruolo di Owlcat Games arriva su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC

L'Enhanced Edition di Pathfinder: Wrath of the Righteous è la versione standard per la versione console, con miglioramenti, contenuti aggiuntivi di alto. Tutti i possessori della versione PC riceveranno anche un aggiornamento gratuito alla Enhanced Edition.

Le versioni per console includono tutti i DLC gratuiti rilasciati insieme a contenuti premium disponibili separatamente o come Season Pass su PlayStation e Xbox. I DLC premium per Nintendo Switch verranno rilasciati in una fase successiva.

