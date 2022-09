PGA TOUR 2K23 - rivelati gli aggiornamenti del “Course Designer”

PGA TOUR 2K23 è pronto a presentare 20 campi su licenza al momento del lancio, il 14 Ottobre 2022;tuttavia, i giocatori più esperti sanno che avranno l'opportunità di creare più campi per sfidare l'interacomunità di PGA TOUR 2K grazie al ritorno dell'amato Course Designer.

Utilizzando “Course Designer”, i membri della comunità di PGA TOUR 2K hanno creato quasi 300.000percorsi unici fino ad oggi per PGA TOUR 2K21, dando vita a una serie sempre crescente di nuovicontenuti disponibili per tutti i giocatori*. PGA TOUR 2K23 porta il rapporto con la comunità dei“Course Designer” a un livello superiore, incorporando nel gioco, al momento del lancio, una selezione dipercorsi costruiti dai membri della comunità. Questi creatori di contenuti e i loro campi includono:

• ArcticFury – Craggy Heights, Sherwood Shores and the Training Facility;

• b101design - Lachlan Crossing and Emery Beach Club;

• Crazycanuck1985 - Old Marina Golf Club and Echo Park Golf Club;

• Energ1ser - Lone Grove Golf Course and Jacobson Homestead;

• Mattf27 - Foxholm Golf Links and Chestnut Hollow;

• VctryLnSprts - PotHole Lake Golf Club and HuckleBerry Country Club.

Molti dei creatori hanno pubblicato dei video che illustrano i loro percorsi personalizzati, disponibili ora suicanali sociali di PGA TOUR 2K.

Il “Course Designer” è stato aggiornato anche in PGA TOUR 2K23:

• L'interfaccia è stata rinnovata per garantire un accesso più agevole a tutti gli strumenti diprogettazione;

• La nuova selezione del cursore facilita l'accesso agli oggetti sul campo di gioco; • Il nuovo strumento semplifica il processo di creazione di muri e recinzioni, anche su terreni inpendenza, migliorando lo strumento precedente che veniva utilizzato per le superfici e per lapiantumazione di alberi, fiori ed elementi naturali;

• La maggior parte degli alberi precedentemente presenti in PGA TOUR 2K21 sono stati aggiornatio ricostruiti da zero per migliorare la qualità visiva, e sono stati introdotti una varietà di nuovialberi, tra cui arborvitae e dogwood, oltre ad un assortimento di dodici nuovi fiori, tra cui dalie,gerani, stelle di Natale, papaveri, rose e altro ancora, per abbellire i percorsi personalizzati.

Oltre al ritorno del “Course Designer”, tornano la modalità multigiocatore casual “Divot Derby” e ilmatchmaking a tre buche, per mantenere intere squadre di giocatori in competizione con i loro amici econ altri giocatori in tutto il mondo. Divot Derby mette fino a 20 giocatori l'uno contro l'altro in una corsaal tee. Il primo giocatore che arriva alla nona e ultima buca vince! I giocatori che vengono eliminati primapossono assistere al resto della gara in modalità Spettatore. Il matchmaking a tre buche è una modalitàmultigiocatore online progettata per offrire nuovi modi di giocare, con tempi di gioco più brevi eun'intensità maggiore. Entrambe le modalità incoraggiano i giocatori di tutti i livelli a partecipare e a fareuna o due partite veloci quando non hanno tempo per un'intera partita di 18 buche.

In caso te lo fossi perso, ecco qui il trailer di annuncio di PGA TOUR 2K23.

