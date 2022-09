L’Update Primal Ravage di Kingdom Rush Vengeance è ora disponibile

La vendetta non è ancora compiuta! Ironhide Game Studio è lieta di annunciare il lancio di Primal Ravage, un nuovissimo aggiornamento dell'acclamato tower defense, Kingdom Rush Vengeance. I nuovi contenuti sono ora disponibili su Steam, su App Store, e Google Play e arriveranno su Apple Arcade il 30 settembre.



Preparate spada, scudo e incantesimi: Primal Ravage presenta nuovi livelli, nemici e obiettivi, oltre a una torre e a un nemico di livello premium. Le caratteristiche principali includono:

3 nuovi livelli impegnativi e una feroce battaglia con uno dei boss più difficili della serie Kingdom Rush.

1 nuova torre premium: l'Altare di Ignis, un potente vulcano abitato da una tribù primordiale di sciamani che vi darà un bel daffare! Colpite i nemici con i loro stessi attacchi di lava.

1 potente eroe premium di nome Grosh. La sua potente ascia è pronta a colpire i nemici con mosse speciali che faranno tremare la terra. È pronto a scatenare tutta la sua furia primordiale su chiunque gli si parerà davanti.

4 nuovi feroci nemici, dai dinosauri, pronti a farvi a pezzi con i loro denti e artigli appuntiti, a una feroce tribù di antichi nani a cavallo dei dinosauri.

4 nuovi traguardi per dimostrare a tutti chi è il capo.

In Kingdom Rush Vengeance, Vez'nan, l'onnipotente mago, è tornato! I giocatori devono intraprendere un viaggio straordinario, radunare un esercito e portare a termine i subdoli piani del signore oscuro. Fate tremare il Regno a ogni passo, combattendo in regni antichi e sconosciuti. Affrontate imperi di poderosi nemici e scontratevi con boss supremi in un classico gioco tower defense pieno di umorismo ed epicità!

Per saperne di più su Kingdom Rush Vengeance, visitate: kingdomrushvengeance.com.

