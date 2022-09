Adobe annuncia Photoshop Elements e Premiere Elements 2023

Adobe annuncia Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023, che includono tutte quelle nuove funzioni per un editing creativo di foto e video semplice e accessibile a utenti di qualsiasi livello. Le feature comprendono nuove funzionalità di Adobe Sensei che sfruttano l’intelligenza artificiale per editing semplici e intuitivi e modifiche guidate pensate proprio per tutti, dai principianti fino ai professionisti. Oltre all'applicazione desktop, Elements 2023 offre anche un'esperienza connessa con le nuove applicazioni web e mobile (la versione beta è disponibile solo in inglese) che facilitano l'accesso, la visualizzazione e la condivisione di foto e video in movimento.

“Crediamo che tutti debbano avere la possibilità di creare ciò che immaginano”, ha dichiarato Ashley Still, Senior Vice President, Digital Media Marketing, Strategy & Global Partnerships di Adobe. “Con Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023, chiunque potrà sviluppare la propria visione creativa seguendo strade nuove, grazie a editing basati sull’intelligenza artificiale e a contenuti di apprendimento pratici, con tutta la flessibilità per godersi una creatività ovunque ci si trovi.

Che si voglia apportare rapide modifiche o esplorare avanzate funzionalità artistiche, le release di Photoshop Elements e Premiere Elements semplifica radicalmente la creazione e la condivisione di contenuti. Alcune delle principali feature di Elements 2023 includono:

· I progressi dell'intelligenza artificiale applicate a foto e video consentono di aggiungere Moving Elements alle foto, in modo da dare un tocco di magia cinematografica a cascate, nuvole e sfondi nelle immagini fisse, per poi salvarle in formati pronti per i social, come MP4 (video) e GIF (foto animate); glieffetti artistici ispirati agli stili più diffusi consentono di trasformare interi videoclip con un solo clic.

· Le nuove feature presentate da Adobe permettono di creare immagini con una qualità migliorata, sfruttandoi contenuti creativi aggiornati, tra cui nuovi sfondi, motivi e cieli.

· I nuovi modelli di collage e di presentazione danno la possibilità di mostrare le foto in modo divertente.

Attraverso la funzionalità Peek-through Overlays è possibile creare l'illusione di profondità nelle foto.

Grazie alle novità presentate oggi da Adobe, sarà possibile scegliere la colonna sonora perfetta per qualsiasi creazione, dai filmati domestici ai progetti scolastici, grazie a 100 nuove tracce audio in Premiere Elements.

Prestazioni e stabilità migliorate, con un'installazione fino al 35% più veloce, tempi di avvio del 50% più rapidi, una riduzione del 48% delle dimensioni delle app e tempi di avvio fino al 70% più rapidi sui computer Mac dotati di Apple M1.

Per accedere alle foto e ai video in movimento, è possibile utilizzare la nuova app mobile companion (la versione beta è disponibile solo in inglese) per il caricamento su cloud, semplificando la creazione e l'editing di foto e video sul desktop.

Per ottenere il massimo dai browser, è possibile utilizzare la nuova web companion app (la versione beta è disponibile solo in inglese) per condividere e visualizzare foto e video modificati e per creare collage di foto e presentazioni multimediali.

Prezzi e disponibilità

Photoshop Elements 2023 e Premiere Elements 2023 sono ora disponibili per l’acquisto. Info e costi sul sito www.adobe.com

