La Ferrari Velas Esports Series giunge all’appuntamento finale del 2 di Ottobre, data in cui l’edizione 2022 del Campionato virtuale targato Ferrari sbarcherà in Italia per decidere il nuovo Campione in un evento dal vivo. Il vincitore potrà diventare il prossimo pilota per la stagione 2023 del Team Scuderia Ferrari Velas Esports.

Giunti al termine di un lungo viaggio, costellato di gare combattute e duelli spettacolari, sei aspiranti nuove star del mondo Esports arriveranno in Italia per l’ultima sfida nella Grand Final il prossimo 2 Ottobre 2022, con l’obiettivo di sconfiggere i rivali e per uno di loro, di essere incoronato Campione della Ferrari Velas Esports Series – guadagnando l’onore di rappresentare Ferrari nel mondo nella stagione successiva, entrando ufficialmente a far parte del Team Scuderia Ferrari Velas Esports.





I tre piloti qualificati dal Campionato Europeo e i tre provenienti dal Campionato Nordamericano (svoltosi per la prima volta per la Ferrari Velas Esports Series), si contenderanno la vittoria in una serie di sfide durante l’evento della Grand Final che si terrà dal vivo sia a Maranello che dal Ferrari Esports Studio.

I sei finalisti hanno dovuto completare un’avvincente serie di qualificazioni per guadagnarsi il diritto di partecipare alla Grand Final del 2 Ottobre: partendo dalle qualifiche hotlap di Aprile, i piloti hanno dovuto superare decine di migliaia di possibili rivali e stabilire dei tempi di livello assoluto per accedere alle gare di qualificazione – ben otto a Campionato per Europa e Nord America, dove le classifiche finali hanno decretato l’accesso alle rispettive Regional Finals.

I 24 piloti qualificati per le Regional Finals, sia per l’Europa che per il Nord America, si sono quindi affrontati in una serie di gare per raggiungere le prime tre posizioni del podio per ciascuna regione decretando così i sei piloti (3 Europei, 3 Nordamericani) meritevoli dell’accesso alla Grand Final.

Le prove che attendono i finalisti consisteranno in una serie di sfide ed attivazioni pensate per mettere alla prova sia le abilità che i nervi dei piloti. Inoltre per la Grand Final sarà presente una squadra speciale di giudici Ferrari, composta da Arthur Leclerc, membro del team Ferrari Driver Academy e pilota FIA Formula 3, Tiziana Mecozzi, Ferrari Esports Manager, e dal vincitore 2021 delle Ferrari Esports Series, Kamil Pawlowski.

I giudici valuteranno le performance dei piloti durante la Grand Final, fornendo un punteggio ad ogni partecipante in base sia all’esecuzione delle prove di abilità previste che della prestazione complessiva. I punti saranno quindi aggiunti ad una classifica generale dopo un’ultima gara deciderà il Campione della Ferrari Velas Esports Series per il 2022.

La Grand Final sarà trasmessa dal vivo sul canale Ufficiale Twitch Ferrari Esports https://www.twitch.tv/ ferrariesports il 2 Ottobre alle 21:00 CEST / 15:00 EDT.



