Overwatch 2: aggiornamento dell'esperienza competitiva

Sistemi inizializzati! Aggiornamento dell'esperienza competitiva in Overwatch 2

La modalità competitiva è stata molto a cuore alla community di Overwatch per tutti questi anni, abbiamo vari piani a lungo termine per proiettare questa modalità verso il futuro. Siamo lieti di farti sapere come stiamo aggiornando la modalità competitiva in Overwatch 2, a partire dagli obiettivi che ci hanno portati a prendere le decisioni.

Anzitutto, ogni stagione dev'essere entusiasmante e raccontare la propria storia. Ognuna deve accompagnare i giocatori lungo un nuovo viaggio con nuovi eroi, mappe, modalità di gioco o cambi al bilanciamento.

Poi, riteniamo che perdere una partita non debba essere un'esperienza completamente negativa. I giocatori competitivi devono sentire un senso di progressione dopo le partite, per cui vogliamo fornire loro gli strumenti necessari per migliorare e salire di grado.

Infine, vogliamo fornire un'esperienza competitiva migliorata per i giocatori di ritorno, sia per il loro bene che di quello dei loro compagni di squadra.

Sul nostro blog è possibile approfondire ciò che stiamo facendo per rendere la componente competitiva di Overwatch 2 divertente e corretta.

Oltre all’esperienza competitiva 2.0, all'inizio di questa settimana abbiamo presentato la nostra nuova iniziativa Matrice di Difesa per aiutare a proteggere l'integrità del gioco e promuovere un comportamento positivo in Overwatch 2. E poi abbiamo pubblicato una checklist per aiutare i giocatori nuovi e i veterani a prepararsi al lancio di Overwatch 2 il 4 ottobre alle 21.00!

Altre News per: overwatchaggiornamentodellesperienzacompetitiva