Modern Warfare II: la più grande Beta della storia di Call of Duty

Per Call of Duty inizia una nuova era con la Beta di Modern Warfare II che fa numeri da record; Call of Duty: Warzone Mobile diventa il gioco mobile di Activision, Blizzard e King più veloce a superare i 15 milioni di pre-registrazioni.

La beta di Call of Duty: Modern Warfare II si è conclusa il 26 settembre e ha fatto registrare numeri da record. I giocatori di Call of Duty hanno reso l'Open Beta di Modern Warfare II la più grande Beta nella storia del franchise: il maggior numero di giocatori, il maggior numero di ore giocate e il maggior numero di partite disputate sulle piattaforme PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X|S e PC messe insieme. Un grande segnale d’amore da parte di tutta la community di Call of Duty.

Nella beta si è vista solo una parte di tutti i nuovi contenuti che arriveranno al lancio di Modern Warfare II in autunno. Nelle prossime settimane, i giocatori che preordineranno Modern Warfare II potranno avere l’accesso anticipato alla campagna single player una settimana prima dell’uscita globale del 28 ottobre. Subito dopo ci sarà il lancio del nuovissimo free-to-play Call of Duty: Warzone 2.0, il 16 novembre, e l'emozionante Warzone Mobile che arriverà l'anno prossimo.

A proposito di mobile, la community di Call of Duty ha già reso Warzone Mobile il più veloce gioco mobile di Activision, Blizzard e King a superare i 15 milioni di pre-registrazioni su Google Play. I giocatori che si pre-registrano prima del lancio avranno ora la possibilità di sbloccare non solo Emblem: Dark Familiar e Vinyl: Foe's Flame, ma anche la X12 Prince of Hell Blueprint e la M4 - Archfiend Weapon Blueprint. E non è finita qui, perché una volta raggiunta quota 25 milioni di pre-registrazioni, sarà possibile sbloccare un’altra ricompensa, ancora avvolta nel mistero.

Continuando a parlare di ricompense, ce ne sono un sacco anche riguardanti la Beta appena conclusa, che arriveranno a partire dal 28 ottobre ai giocatori di Modern Warfare II, mentre ai giocatori di Warzone 2.0 a partire dal 16 novembre. Queste ricompense verranno sbloccate in base al livello raggiunto durante la Beta.

I giocatori che preordinano digitalmente Call of Duty: Modern Warfare II riceveranno l'accesso alla

campagna single player completa

di Modern Warfare II a partire dal

20 ottobre

. I giocatori che preordinano la Vault Edition di Modern Warfare II, oltre all’accesso anticipato alla campagna, otterranno anche il Red Team 141 Operator Pack, il FJX Cinder Weapon Vault, il Season One Battle Pass e 50 Tier Skips.

Non resta che attendere il 28 ottobre!

