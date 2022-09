In coma pugile colombiano dopo essere crollato durante un incontro

Il pugile colombiano ,

, rimane in coma indotto a Barranquilla dopo aver subito un intervento chirurgico per un coagulo al cervello dopo aver avuto un collasso durante un incontro disputato sabato in questa città contro il suo connazionale José Muñoz.

Quiñones, originario di Bucaramanga, capitale del dipartimento di Santander, e che combatte al peso di 135 libbre , prima del confronto con Muñoz all'Elías Chegwin Coliseum, era imbattuto, con dieci incontri vinti da professionista, sei dei quali prima del limite.





Il pugile è crollato nell'ultimo degli otto round in cui è stata concordata la lotta per il titolo nazionale dei pesi welter junior, dopo uno scambio di colpi in cui ha smesso di rispondere al rivale e non ha ripreso conoscenza.





Qui il video













Altre News per: comapugilecolombianodopoesserecrollatodurante