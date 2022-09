GF Vip Luca Salatino : mi volevo suicidare

La sconvolgente vicenda di Luca Salatino ad Elenoire Ferruzzi sconvolge il pubblico e riapre le porte al tema della depressione. Il Grande Fratello Vip è iniziato da meno di una settimana, ma la carne è già tanta. E a sconvolgere il pubblico del reality più amato d'Italia, ci ha pensato Luca Salatino. L'ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne fa una confessione sconvolgente, rivelando di aver pensato al suicidio.

Il 30enne romano ha fatto il suo ingresso durante il primo appuntamento andato in onda lunedì scorso. Nonostante la brevissima permanenza nella casa più spiata d'Italia, lo chef è riuscito subito a catturare l'attenzione degli altri inquilini, compresi quelli che lo amano o che forse non lo sopportano molto. Mentre, di fatto, la lite con Cristina Quaranta prende piede sui social, in molti si appassionano all'impossibile storia d'amore tra Salatino ed Elenoire Ferruzzi.

Ma a sconvolgere il mondo di Twitter ci ha pensato la confessione fatta a Elonoire: "volevo suicidarmi". Un argomento sconvolgente che Alfonso Signorini affronterà sicuramente nella prossima puntata. Dietro le sembianze di un ragazzo esuberante e vivace, Luca Salatino nasconde però un passato difficile. L'ex tronista ha infatti rivelato di soffrire di depressione, tema di grande attualità negli ultimi giorni dopo la tragica notizia del suicidio di Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne. E a Elenoire Ferruzzi racconta: volevo suicidarmi... volevo farlo sì». Luca Salatino ha continuato a parlare della sofferenza che ha vissuto e che ha dovuto fare i conti anche con ansia e panico: "Ad esempio l'ansia, ho cercato di rifiutarla, ma rifiutarla è molto sbagliato perché la alimenti. Non devi combatterlo, devi accettarlo. Devi accettarlo perché è uno stato mentale. Certo ti nutre di certo tante sensazioni che non sono proprio il top. volevo suicidarmi eh», ha aggiunto nel suo sconvolgente resoconto di lui. E le sue parole non potevano che scatenare migliaia di reazioni sui social, facendo diventare subito virale la breve clip del suo dialogo. La storia di Luca diventerà un punto di partenza per affrontare un tema delicato come quello della depressione?

