“IL TALENTO DI MR. CROCODILE” IN JUST DANCE 2023 EDITION!

Ubisoft annuncia che la canzone “Top of the World” dal film in uscita Il talento di Mr. Crocodile, Sony Pictures, sarà disponibile in Just Dance 2023 Edition dal 22 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Dopo l’uscita italiana del film, il 27 ottobre, potrai portare a casa l’avventura e divertirti a seguire le mosse di Lyle in una coreografia ispirata a Il talento di Mr. Crocodile!

"Siamo entusiasti della collaborazione con Just Dance. Lyle si esprime attraverso la musica; il suo movimento e la sua voce sono l'unico modo che conosce per comunicare con le persone che lo circondano. L'idea che un coccodrillo di un metro e novanta che balla a squarciagola su un tetto venga condivisa con il mondo e vissuta in prima persona è davvero emozionante per noi", hanno dichiarato i registi/produttori Will Speck e Josh Gordon. "Siamo entusiasti di questa collaborazione e speriamo che le mosse vi ispirino a trovare la vostra voce e la vostra creatività. Ora andate lassù, allacciatevi la sciarpa e ballate come un coccodrillo!"

Il talento di Mr. Crocodile è una nuova commedia, un musical animato diretto da Josh Gordon e Will Speck. Nel film recitano Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley e Brett Gelman, in uscita al cinema il 7 ottobre.

Basato sulla serie di libri best-seller Bernard Waber, Il talento di Mr. Crocodile di Sony Pictures, con il premio Oscar Javier Bardem, Constance Wu e Shawn Mendes, è una commedia musicale live-action/CGI che porta questo amato personaggio a un nuovo pubblico mondiale.

Quando la famiglia Primm (Wu. Scoot McNairy, Winslow Fegley) si trasferisce a New York, il giovane figlio Josh fatica ad adattarsi alla nuova scuola e ai nuovi amici. Tutto cambia quando scopre che nell'attico della sua nuova casa vive Lyle, un coccodrillo canterino (Mendes) che ama fare il bagno, il caviale e la grande musica. I due diventano subito amici, ma quando l'esistenza di Lyle viene minacciata dal malvagio vicino Mr. Grumps (Brett Gelman), i Primm devono unirsi al carismatico proprietario di Lyle, Hector P. Valenti (Bardem), per dimostrare al mondo che la famiglia può arrivare dai posti più inaspettati e che non c'è niente di male in un grande coccodrillo canterino con una personalità ancora più grande.

Just Dance 2023 Edition porta in vita il mondo di Lyle tramite danza, musica e… connessione!

