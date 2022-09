Marcell Jacobs allenatore per un giorno all' Arena di Milano

Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 e della staffetta 4x100 insieme al suo tecnico Paolo Camossi sono stati gli attesi protagonisti del' Arena di Milano diventando per un giorno "allenatore" per i ragazzi della selezione lombarda della 4x100 per i Campionati Italiani Cadetti.

L'uomo più veloce del mondo, ha distribuito consigli sempre con il sorriso sulle labbra ai giovani ,dando preziosissime consigli su come si sviluppa l'allenamento di un velocista.

Le decine di ragazzi presentihanno poi ascoltato il racconto di Marcell Jacobs, ricco di emozioni su un percorso atletico che l’olimpionico ha iniziato proprio in Lombardia, con spunti inediti come il sogno di andare nello spazio e il valore intrinseco “superiore anche all’oro olimpico” del titolo mondiale indoor vinto sui 60 lo scorso 19 marzo a Belgrado.

“Oggi è stata una giornata fantastica per me - il pensiero di Jacobs - ho potuto incontrare 300 ragazzi e ragazze che come me amano lo sport. Loro sono il futuro, e avere la possibilità di raccontare il percorso che mi ha portato fin qui e allenarci insieme un intero pomeriggio rimarrà per me un momento speciale. Il mio grande desiderio è poter ispirare i giovani ad avere un sogno nella vita, qualunque sia, e dedicare tutte le proprie forze e le proprie capacità per realizzarlo. Niente è impossibile!”. Appena approdato in Arena, Marcell Jacobs ha premiato l’azzurrina Sofia Pizzato (Valsugana Trentino, 12.12/-0.7) e Anthony Palermo (Pro Sesto Atl., 11.29/-1.1), vincitori dei 100 metri del meeting regionale giovanile “Sulle orme di Jacobs”.

