Ckibe, Yotobi, Kurolily e Cristina Scabbia saranno gli host di Lucca Comics & Games Show

Sarà ricca di novità la programmazione digital di Lucca Comics & Games 2022, che dopo il successo della scorsa edizione torna con una veste tutta nuova.

Grandi ospiti dal mondo del fumetto, del videogioco, del fantasy, cast di film e serie tv da tutto il mondo, personalità rappresentative dei mondi che animano Lucca Comics & Games si daranno appuntamento a Lucca nel nuovo studio Twitch completamente riprogettato. Il festival digital nella sua versione rinnovata prende il nome di Lucca Comics & Games Show: cinque giorni di programmazione in streaming per un fitto palinsesto di appuntamenti imperdibili.

La prima grande novità riguarda la conduzione, che quest’anno sarà affidata a 4 host d’eccezione, tra i più importanti streamer e content creator d’Italia. Quattro figure di primo piano del mondo del web italiano, professionisti che si sono fatti strada interpretando il mondo digitale (ma non solo) con grande personalità, dando il via a nuovi linguaggi e format, nel perfetto stile Lucca Comics & Games, che da sempre predilige la crossmedialità e le contaminazioni di linguaggi.

Ckibe, presente come host già nell’edizione 2021, è un’illustratrice e graphic designer nominata nel 2020 prima Twitch ambassador per l’Italia. Karim Musa, in arte Yotobi, streamer e stand-up comedian che dopo il successo su YouTube diventa uno dei creator più amati d’Italia grazie ai suoi show su Twitch. Sara “Kurolily”Stefanizzi, la più seguita variety streamer oltre che ambassador del progetto Comics & Games Factory, realizzato con Intesa Sanpaolo. A chiudere questo cast “all star” è una presenza consolidata di Lucca Comics & Games ovvero Cristina Scabbia, voce femminile della band metal Lacuna Coil. Oltre al successo internazionale nella musica, Cristina Scabbia è un’appassionata videogiocatrice e streamer su Twitch.

Il Lucca Comics & Games Show sarà trasmesso tutti i giorni della manifestazione in live streaming sul canale Twitch ufficiale dal mattino fino alle 19.00 e ospiterà interviste, approfondimenti, appuntamenti esclusivi con ospiti, just chatting e sorprese dell’edizione 2022 di Lucca Comics & Games.

Inoltre tutte le sere dal 28 al 31 ottobre la programmazione si arricchirà di sessioni live di gioco di ruolo che il pubblico del festival potrà anche seguire dal vivo in una delle nuove location della manifestazione.

Per ulteriori dettagli e novità, il prossimo appuntamento da segnare in agenda è la conferenza stampa di presentazione del programma del festival, 29 settembre alle 11.00, in diretta streaming dalla chiesa di San Romano di Lucca su Twitch, Facebook e Youtube.

Ckibe

Ckibe, vero nome Roberta, nasce a Milano nel Dicembre 1993. Dopo aver ottenuto un diploma e una laurea in graphic design, decide di continuare il suo lavoro artistico aprendosi una partita IVA e buttandosi nel mondo dei lavoratori indipendenti. Durante il suo percorso da freelancer ha preso parte a numerosi progetti e collaborazioni indipendenti e con grandi aziende. Nel suo portfolio compaiono nomi come Ninja, Charles LeClerc, Rovazzi, Riot, Blizzard, Red Bull, Twitch e Lucca Comics & Games.

Il suo percorso come artista è affiancato dalla sua carriera come streamer sulla piattaforma Twitch, ormai dal 2016 dal lunedì al venerdì. Nel 2020, diventa la prima ambasciatrice italiana di Twitch.

Yotobi

Noto al grande pubblico come Yotobi, Karim Musa è un content creator, stand-up comedian e streamer su Twitch. Pioniere del web entertainment all'inizio degli anni duemila, con il passare del tempo lo abbiamo visto trasformarsi e trasformare i suoi contenuti in mille vesti diverse: prima conosciuto grazie alle recensioni dei film più disparati, oggi continua a realizzare video ricercati dal taglio documentaristico, sempre contraddistinti dalla sua celebre ironia.

Kurolily

Streamer di grande successo, conduttrice televisiva e radiofonica, Kurolily è tra le poche creator conosciute anche al grande pubblico. Nella più totale versatilità, passa da live dedicate a letture fantasy e videogiochi su pc o console, fino al ruolo di presentatrice: memorabile la sua partecipazione a House of Esport su DMAX così come la sua recente unione al Teamfordzilla, che l’ha portata fino a Colonia. Oltre allo streaming ha una grande passione per il trekking e la natura, sempre pronta a uno stile di vita sano e il più attivo possibile.

Cristina Scabbia

Milanese di nascita, Cristina Scabbia è voce femminile della band rock metal internazionale LACUNA COIL. Con oltre 2 milioni di copie vendute, più di 1500 concerti in tutto il mondo, milioni di visualizzazioni YouTube, Cristina diventa un nuovo tipo di icona femminile nella scena rock. Numerose sono le sue collaborazioni musicali e non: è stata giudice di “The Voice”, testimonial della casa di videogiochi Bethesda, ha collaborato con DC Comics apparendo in versione fumetto sulla copertina del numero 80 di Batman e successivamente sulla copertina dedicata ai Lacuna coil per la serie speciale “Death metal”. Ha inoltre collaborato con Wizards of the Coast ed è diventata un personaggio del videogioco degli Iron Maiden. Attualmente collabora con Sony Playstation, Monster Energy, Nintendo, Marvel, Astro Gaming, Elgato e molti altri brand nelsettore videoludico e dell’intrattenimento e dal 2021 è host del programma nerd tv Crossover Universo nerd e streamer partner sulla piattaforma Twitch.





Altre News per: ckibeyotobikurolilycristinascabbiasarannohost