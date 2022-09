TRAIN LIFE: A RAILWAY SIMULATOR È DISPONIBILE SU CONSOLE

Un mese dopo l'uscita definitiva su PC, Train Life: A Railway Simulator è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series. Inoltre, tutti i giocatori possono ora prendere il controllo del leggendario Orient-Express.

Clicca qui per vedere il trailer di lancio di Train Life - A Railway Simulator:

https://youtu.be/4W_T07ewxJA



Train Life: A Railway Simulator vi mette a capo di una compagnia ferroviaria. Per la prima volta in un gioco di questo tipo, potrete diventare un macchinista esperto e sviluppare la vostra attività. Dall'interfaccia di gestione è possibile assumere dipendenti, acquistare nuovi treni e firmare contratti. In cabina di guida si gestisce la velocità del treno, si conferma il corretto cambio di binario e si attiva il freno di emergenza, se necessario. NACON e Simteract hanno lavorato in modo specifico sulla modellazione e sulla gestione dei treni per offrire un'esperienza divertente e autentica.

Nel corso dei mesi di accesso anticipato, Train Life si è arricchito di molti contenuti: locomotive ufficiali (l'ICE e il Newag Griffin), nuove regioni (Europa occidentale, Alpi e parte dell'Europa orientale) e numerosi scenari in cui i giocatori devono dimostrare le loro abilità di guida e gestione.

Ascoltando la sua comunità, Simteract ha implementato molte ottimizzazioni e caratteristiche come il perfezionamento del sistema GPS, l'aggiunta di informazioni chiave sulla mappa o il cambiamento delle condizioni meteorologiche. Per la versione finale, il tutorial del gioco è stato migliorato, sono stati aggiunti nuovi scenari, vibrazioni sul controller e obiettivi.

Oltre all'uscita su console, il 22 settembre è previsto l'arrivo dell'Orient-Express in Train Life: A Railway Simulator. Disponibile come DLC e nell'edizione omonima del gioco, l'Orient-Express è un leggendario treno a vapore della International Sleeping Car Company. Lontano dalle moderne locomotive, il suo funzionamento richiede la gestione del carbone nel focolare e l'uso del regolatore per controllare la velocità del treno. Questo nuovo motore è dotato di 5 scenari esclusivi e di 2 nuove stazioni nella modalità Carriera: Strasburgo e Vienna.

Train Life: A Railway Simulator è ora disponibile nella sua versione completa su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco uscirà in un secondo momento su Nintendo Switch.

