GUNDAM EVOLUTION DISPONIBILE PER PC

Bandai Namco Online Inc. ha annunciato oggi il lancio diGUNDAM EVOLUTION per PC in Europa, America del Nord, Giappone e altre parti dell'Asia. Pubblicate da Bandai Namco Europe, le versioni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One saranno invece disponibili dal 1° dicembre.GUNDAM EVOLUTION è il primo hero shooter free-to-play del franchise. Il titolo vedrà i giocatori impegnati in avvincenti scontri PvP 6 contro 6 attraverso tre modalità di gioco basate su obiettivi, in cui potranno scegliere tra 12 mobile suit giocabili, oltre a cinque ulteriori unità sbloccabili.

Per il trailer:

https://youtu.be/GKTQc0Dobe8

GUNDAM EVOLUTION è uno sparatutto in prima persona basato sul gioco di squadra free-to-play con combattimenti PvP 6 contro 6 a bordo di mobile suit provenienti dall'universo di Gundam. Il gioco offre tre modalità basate su obiettivi: Point Capture, Domination e Destruction. Il titolo presenta un set di sfide unico che richiederà alle squadre di pianificare e attuare formidabili strategie d'attacco e difesa per conquistare la vittoria.

Ogni unità giocabile inGUNDAM EVOLUTION possiede la propria combinazione unica di abilità offensive, difensive e/o di supporto, in grado di ribaltare le sorti della battaglia. Il roster iniziale di personaggi giocabili includerà 12 unità, tra cui il classico RX-78-2 GUNDAM e l'iconico ASW-G-08 GUNDAM BARBATOS. Sarà possibile sbloccare ulteriori mobile suit e oggetti personalizzabili in due modi: Usando i Capital Point (CP), accumulabili giocando, oppure le monete EVO, che saranno acquistabili realmente.

Le rispettive date di uscite nei vari paesi (considerando l’orario locale), nonché le regioni supportate per le prossime versioni PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S e Xbox One, sono le seguenti:

Europa - 1° dicembre

Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Austria, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Svezia e Norvegia

America del Nord - 30 novembre

Stati Uniti e Canada

Asia - 1° dicembre

Giappone

