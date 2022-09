Round One 2022, apre la biglietteria e anticipazioni su contenuti e sponsor

Dopo risultati oltre ogni aspettativa dell’edizione 2021, fervono i preparativi per la nuova edizione dell’evento che si terrà a Torino il 25 e 26 ottobre

Procede a grandi passi il percorso di avvicinamento alla terza edizione diRound One, il primo evento business internazionale dedicato agli esports in Italia. IIDEA eNinetynine – agenzia specializzata nella comunicazione, nel marketing e negli eventi – annunciano oggi importanti novità per l’appuntamento che si terrà negli spazi suggestivi diOGR Torino.

Apre oggi la biglietteria di Round One 2022, che prevede tre diverse modalità d’ingresso e prezzi:

Digital Access (€49,99) include tutti i contenuti dell’evento in formato digitale, escluso il matchmaking;

General Access (€79,99) include tutti i contenuti dell’evento in formato fisico, escluso il matchmaking;

VIP Access (€149,99) include tutti i contenuti dell’evento, nei formati fisico e digitale, e comprende il matchmaking.

Da oggi e fino al 5 ottobre sarà possibile approfittare dell’offertaEarly Bird, che nelle prossime due settimane consentirà di accedere al VIP Access al prezzo scontato di €79,99, e al General Access al prezzo scontato di €49,99.

Arrivano anche le prime anticipazioni sulle partnership di questa nuova edizione conOGR Torino (Innovation & Networking Partner), Fondazione CRT (Sostenitore) eUniCredit (Gold Partner); Spotify (Silver Partner); AdKaora (Partner);Corriere dello Sport - Stadio, TuttoSport ed EsportsMag (Media Partner);Hiway Media, Amazon Web Services e Got Game (Digital Partner).Nielsen sarà anche quest’anno Research Partner di Round One e presenterà il 25 ottobre prossimo la nuova edizione delLandscape del settore esports in Italia, lo studio che analizza l'impatto economico del gaming competitivo in Italia e il rapporto con i brand.

Dopo gli ottimi risultati del 2021, che ha visto più di20 talk e panel, per oltre 14 ore di approfondimenti dedicati al business degli esports, cui hanno partecipato35 speaker di primo piano, tra cui 8 internazionali e oltre 100 aziende, conoltre 400 tra presenti in sala e spettatori da remoto e più di 200 meeting 1:1 nelle sessioni di matchmaking da 30 minuti, la terza edizione di Round One si avvarrà quest'anno della partnership strategica didentsu gaming e ripartirà con un nuovo concept: The Very Next Level sarà infatti il filo conduttore degli 8 filoni editoriali -Esports, Metaverse, Community, Tech, Sport, Creativity, Education, Institution - tramite i quali si declineranno le diverse sfaccettature dell'universo del gaming competitivo.

Round One ospiterà, inoltre, anche la cerimonia di premiazione degliItalian Esports Awards (IEA), il premio dedicato alle eccellenze nel mondo degli esports in Italia, che andrà in scena la sera del 25 ottobre.

Per approfittare dell’offerta Early Bird e consultare le diverse tipologie di ticket disponibili consultarehttps://roundone.gg/ticket/

La piattaforma dedicata di Round One, dove registrarsi, fissare i propri meeting e registrati per i panel e talk di interesse, aprirà il prossimo 5 ottobre e sarà accessibile dal seguente link

https://event.roundone.gg





Altre News per: round2022aprebiglietteriaanticipazionicontenutisponsor