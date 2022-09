Meta Quest si aggiorna

L'ultimo aggiornamento del software Quest introduce impostazioni di acquisizioni avanzate e migliora l'App Unlock

Meta Connect 2022 è alle porte, ma non è necessario aspettare un mese intero per dei nuovi annunci. Grazie all'aggiornamentosoftware v44, è possibile scoprire alcune novità già oggi.

Come sempre, l'aggiornamento v44 verrà distribuito gradualmente a tutti i visoriMeta Quest nel corso delle prossime settimane, in modo che tutto funzioni come previsto. Una volta scaricato l'aggiornamento, però, si avrà accesso alleImpostazioni avanzate della telecamera (per tutte le esigenze di creazione di contenuti) e a una versione aggiornata dell’App Unlock, oltre ad alcuni strumenti aggiuntivi della supervisione dei genitori, che vanno a sommarsi a quelli rilasciati a giugno e luglio.

IMPOSTAZIONI AVANZATE DELLA FOTOCAMERA

Con la versione 44, abbiamo introdotto un’opzione per le Impostazioni avanzate della telecamera nel menuImpostazioni sperimentali. Una volta attivate, tutti gli esperti e gli aspiranti cineasti VR avranno a disposizione una serie di nuovi strumenti per laregistrazione di video sulla piattaforma Quest, in modo che l'esecuzione Expert+ di "Ghost" di Camellia mostri tutte le abilità nella migliore luce possibile.

Innanzitutto, la stabilizzazione dell'immagine. Registrare video è difficile quando la telecamera è sulla testa. Sarà quindi possibile scegliere quanto sia percepibile ilmovimento del visore nei video registrati. Si noti che aumentando la stabilizzazione dell'immagine si riduce (per forza di cose) il campo visivo, per cui è bene trovare il giusto compromesso a seconda di quello che si vuole realizzare.

Sarà inoltre possibile impostare il formato e la risoluzione predefiniti per i video, ad esempio registrare in orizzontale (16:9) anziché in quadrato (1:1). È inoltre possibile aumentare la frequenza dei fotogrammi e la velocità dei bit per le registrazioni video, anche se l’utilizzo di una frequenza di fotogrammi più elevata può influire sulle prestazioni del sistema e una maggiore velocità dei bit occupa più spazio sul dispositivo.

Come si può notare, ci sono dei compromessi per ognuna di queste funzioni, ed è per questo che per il momento si trovano sotto la voce Impostazioni avanzate della fotocamera. Per molti utenti, leimpostazioni predefinite continueranno ad andare bene. Ma se si vuole condividere regolarmente i propri trionfi su YouTube e avere un maggiore controllo, ora sarà possibile scegliere leimpostazioni più adatte.

NUOVI STRUMENTI DI SUPERVISIONE DEI GENITORI

Stiamo continuando a introdurre ulteriori strumenti per la supervisione dei genitori, per contribuire a rendere la piattaforma Quest un ambiente più solidale e accogliente. A partire dalla versione 44, i genitori e i tutori potranno bloccarela Modalità Sviluppatore sull'account di un adolescente supervisionato, bloccando così la possibilità di caricare applicazioni in sideload nel visore Meta Quest.

È possibile trovare i precedenti aggiornamenti per lo strumento di supervisione dei genitori sul blog per lav41 e la v42.

APP UNLOCK V2

Nella versione 40 abbiamo aggiunto App Unlock, ovvero la possibilità di escludere giochi e app specifici dietro un modello di sblocco. Con la versione 44, sono state apportate due modifiche che dovrebbero rendere più semplice l'uso quotidiano di App Unlock.

Innanzitutto, è stata aggiunta la possibilità di escludere più app con un'unica immissione del modello di sblocco, in modo da non dover scorrere la Libreria ed escludere ogni gioco o app singolarmente. Inoltre, sarà possibile filtrare ed escludere in blocco i giochi e le app in base alle categorie di valutazione, ad esempio per proteggere tutti i giochi con classificazione Mature. Quest'ultima funzione si trova nella sezione App Lock delle impostazioni di sicurezza.

Come abbiamo detto,sarà tra poche settimane, quindi segnatevi la data! Torneremo presto con altre notizie.

