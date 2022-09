Gori: Cuddly Carnage sarà lanciato su Console nel 2023

Nuova demo disponibile oggi nell'evento Steam Bash Bash, insieme a un nuovissimo trailer di gioco che svela la graffiante gamma di abilità disponibile nell'avventura hack 'n' slash Wired Productions e gli sviluppatori di Angry Demon Studio annunciano oggi che il tenero skate 'n' slash "Gori: Cuddly Carnage" arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e la famiglia di dispositivi Xbox insieme all'uscita per PC nel 2023. I giocatori possono mettere le zampe su una nuova demo giocabile, disponibile ora come parte dell'evento Steam Bash Bash. Sviluppato in Unreal Engine 5 e vincitore dell'Epic MegaGrant, Gori: Cuddly Carnage è un'avventura hack 'n' slash in terza persona ambientata in un mondo futuristico al neon pieno di giocattoli estremi e mutati. Vestite i panni dell'adorabile eroe felino Gori a bordo di un hoverboard infliggi-morte, per salvare il vostro adorabile equipaggio da una gattastrofe annunciata. Scoprite la gamma di abilità ricche di azione disponibili in Gori: Cuddly Carnage nel nuovissimo trailer qui sotto. Guardate il trailer di annuncio della piattaforma:

https://youtu.be/6roRGMTjkko Oggi viene lanciato anche il Discord ufficiale di Gori: Cuddly Carnage, che ospita contenuti dedicati, introvabili altrove. Parlate direttamente con gli sviluppatori di Angry Demon Studio, le menti positivamente caotiche che si celano dietro il mondo contorto e pieno di giocattoli di Gori: Cuddly Carnage, e siate i primi in fila per l'annuncio della closed beta! "Siamo entusiasti di annunciare che il nostro adorabile eroe, Gori, arriverà su console nel 2023, e speriamo che questa notizia sia miaousica per le vostre orecchie!", ha dichiarato John Kalderon, AD di Angry Demon Studio. "Speriamo che i giocatori si godano il nuovissimo trailer e scoprano di più sugli intensi combattimenti con l'hoverboard nell'adorabile ma letale mondo di Gori: Cuddly Carnage!" "Siamo purrroprio felici che Gori: Cuddly Carnage arrivi su console e PC nel 2023", afferma Neil Broadhead, responsabile marketing di Wired Productions. "La demo di Steam per il nostro gioco sboccato e ricco di azione, farcito di intensa distruzione e combattimenti brutali, è disponibile ora; non vediamo l'ora di vedere la reazione di tutti!" Gori: Cuddly Carnage sarà pubblicato su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One nel 2023.

