La closed beta del fine gioco di Diablo IV si avvicina

Siamo lieti di annunciare cheDiablo IV entrerà in fase di closed beta del fine gioco riservata.

Sarà la prima di alcune occasioni in cui determinati giocatori potranno sperimentare una versione anticipata del gioco suPC e console Xbox Series X|S, Xbox One,PlayStation 5 e PlayStation 4.

Abbiamo deciso di concentrarci sul fine gioco per alcuni motivi, ma soprattutto perché non vogliamo ancora rivelare la storia diDiablo IV; inoltre, per molti, la modalità di fine gioco è l'aspetto preferito di Diablo, per cui vogliamo assicurarci che sia soddisfacente e ci interessa anche raccogliere buone quantità di feedback.

Una volta iniziata la closed beta, esamineremo i commenti della community su un'ampia varietà di entusiasmanti funzioni di fine gioco comeMarea infernale, Spedizioni da Incubo, Sussurri dei morti,Campi dell'Odio e Tabelloni dell'Eccellenza.

Per scoprire cos'aspettarti dalla closed beta del fine gioco e chi sarà invitato, dai un’occhiata alblog post e guarda il video col direttore di gioco Joe Shely e il direttore generale del franchise Rod Fergusson.

Per tutte le novità su Diablo IV, raggiungi il nostrosito ufficiale.

Altre News per: closedbetafinegiocodiabloavvicina