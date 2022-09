Kingston FURY annuncia le Beast DDR4 RGB Special Edition

Kingston FURY presenta una nuova edizione speciale del DDR4 RGB





Dissipatore di calore bianco unico con illuminazione RGB sorprendente

Tecnologia di sincronizzazione a infrarossi brevettata Kingston FURY

Certificazione Intel XMP, pronta per AMD Ryzen

Kingston FURY, la divisione gaming di Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi di aver presentato un nuovo membro del gruppo, Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition. Il dissipatore di calore bianco con illuminazione RGB rende questi moduli unici nella linea FURY di Kingston.





Con il nuovo Kingston Fury DDR4 RGB potete migliorare non solo le prestazioni del vostro sistema, ma anche la sua freschezza grazie ai vari modelli ed effetti di illuminazione RGB preimpostati, o potete personalizzare le impostazioni per creare un look che renda il vostro sistema davvero unico con il software Kingston FURY CTRL1. Grazie alla tecnologia brevettata Infrared Sync Technology™, gli effetti RGB personalizzati rimarranno sempre allineati.





Che si tratti di gaming, editing video o qualsiasi altra attività, è possibile ottenere il massimo dal proprio sistema con Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition. Ha una certificazione Intel® XMP e offre temporizzazioni, velocità e tensioni avanzate pre-ottimizzate per l'overclocking con la semplice selezione di uno dei profili integrati. Oltre a essere pronta per AMD Ryzen, Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition si integra senza problemi e rappresenta un aggiornamento senza problemi per qualsiasi sistema basato su Intel o AMD.

“Mentre Kingston si appresta ad entrare nel 35° anno di attività, siamo lieti di offrire questa Special Edition della famosa linea Kingston FURY Beast a coloro che desiderano aggiornare le prestazioni e lo stile del proprio sistema”, ha dichiarato Iwona Zalewska, DRAM business manager di Kingston, EMEA. “Con velocità di 3200 e 3600MT/s2 e i brillanti effetti RGB che illuminano l'esclusivo dissipatore di calore bianco, Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition farà proprio questo”.

Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition è disponibile in moduli singoli da 8 GB e 16 GB e in kit da 16 GB e 32 GB. Testate al 100% sulla velocità e supportate da una garanzia limitata a vita e dalla leggendaria affidabilità di Kingston.

Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Numero di parte Capacità KF432C16BWA/8 8GB 3200MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Modulo Singolo KF432C16BWAK2/16 16GB 3200MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Kit da 2 KF432C16BWA/16 16GB 3200MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Modulo Singolo KF432C16BWAK2/32 32GB 3200MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Kit da 2 KF436C17BWA/8 8GB 3600MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Modulo Singolo KF436C17BWAK2/16 16GB 3600MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Kit da 2 KF436C18BWA/16 16GB 3600MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Modulo Singolo KF436C18BWAK2/32 32GB 3600MT/s Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Kit da 2

Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition Caratteristiche e specifiche:

Dissipatore di calore bianco unico con illuminazione RGB sorprendente 1: Dona al tuo impianto di gioco un aspetto sorprendente grazie all'esclusivo dissipatore di calore bianco e all’illuminazione RGB personalizzabile.

Tecnologia di sincronizzazione a infrarossi Kingston FURY™ brevettata: I brillanti effetti RGB rimangono allineati grazie alla tecnologia Infrared Sync brevettata da Kingston.

Certificazione Intel® XMP: Overclock con temporizzazioni, velocità e tensioni avanzate pre-ottimizzate con una singola selezione di uno dei profili integrati.

Pronto per AMD Ryzen™: Affidabile, compatibile e pronta per [Ryzen], [Kingston FURY Beast DDR4 RGB] Special Edition si integrerà senza problemi con il vostro sistema basato su [AMD] per potenziare la vostra struttura.

Capacità:

Modulo Singolo – 8GB, 16GB



Kits da 2 – 16GB, 32GB

Velocità2: 3200MT/s, 3600MT/s

Latenze: CL16, CL17, CL18

Voltaggio: 1.35

Temperatura di esercizio: 0°C-70°C

Dimensioni:

133.35 mm x 45.8 mm x 8.1 mm

