Dopo la diffusione di materiale inerente a GTA6 nelle scorse ore, Rockstar conferma l'autenticità del materiale apparso in rete. Tuttavia, specifica che si tratta di materiale estratto dalle prime fasi di sviluppo, e per tanto non avrà alcun impatto sullo sviluppo del gioco che è in corso.



Rockstar Games ci tiene a ringraziare tutti per la solidarietà ricevuta in queste ore, e si scusa per l'accaduto.

