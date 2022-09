Che regalo fare a un ragazzo di 13 anni?

È a tredici anni che inizia l'età dell'adolescenza e la psiche dei bambini vive un vero e proprio sconvolgimento, che spesso porta a cambiamenti comportamentali. A questa età, i ragazzi non sono più bambini e adottano l'etichetta di “teenager”. In genere cominciano a sentirsi più indipendenti in questo momento della loro età e vogliono che la loro opinione sia ascoltata.



In un certo senso, questo rende più facile acquistare un regalo poiché a questa età gli adolescenti sono molto chiari su ciò che gli interessa o meno. Se la maggioranza di loro ha ancora bisogno della presenza rassicurante di un adulto, spesso tendono a essere più indipendenti.

In ogni caso, fare un regalo ispirato agli interessi e alle capacità del festeggiato è un ottimo modo per introdurlo a nuovi orizzonti, ma anche per mostrare la nostra approvazione.

Cosa regalare ai ragazzi di 13 anni



È molto piacevole fare regali, anche se a volte può essere difficile, ma se il destinatario è un adolescente, allora il piacere di trovare il regalo perfetto si moltiplica molte volte, perché un luccichio felice negli occhi dei ragazzi è la migliore ricompensa del mondo.

Se a una ragazzo piace lo sport, regalategli dei pattini a rotelle, uno skateboard, una bicicletta o un abbonamento a una palestra. Altri regali originali per ragazzi adolescenti di 13 anni potranno essere oggetti personalizzate come tazze e magliette con iscrizioni divertenti oppure altri regali per ragazzi di 13 anni suggeriti dal sito mammaesperta.it, che sono molto apprezzati a questa età.



Se invece sogna di avere un animale domestico: un cucciolo, un gattino, un acquario con pesci? Prima di fare un regalo del genere, discutine con lui, quale animale preferisce e se se ne prenderà cura.

A 13 anni un ragazzo diventa sempre di più una personalità unica, il che complica enormemente la ricerca dell'idea del regalo adatto. Soprattutto se è una ragazza di 13 anni. Quindi non si può fare a meno di una base teorica e di un approccio creativo.

Come scegliere il regalo per un tredicenne



Per prima cosa dobbiamo riuscire a fare ritratto psicologico del ragazzo. In questa fase adolescenziale, cambiano le preferenze, hobby e opinioni più volte al giorno. Quindi non possiamo ignorare questi fattori quando andremo a scegliere un regalo.

Inoltre, ci sono una serie di punti base, la cui conoscenza aiuterà a organizzare la ricerca di un regalo nella giusta direzione. Per fare un buon regalo a un giovane di questa età, non dovremmo solo discuterne con chi lo deve ricevere, ma dovremmo, se è possibile, consultarci anche con i suoi genitori.

Anche se c'è una sola legge per fare un regalo: deve venire dal cuore, bisogna però tenere conto anche dell'aspetto etico quando si sceglie un regalo per non mettere in imbarazzo il festeggiato. Quando scegliete, considerate anche quanto siete vicini nel grado di parentela col ragazzo, ma non cercate mai di superare i genitori nel valore del regalo consegnato: questo è del tutto inaccettabile.

Gli adolescenti sono creature molto vulnerabili, quindi il vostro regalo non dovrebbe in alcun modo offenderlo. Ad esempio, a questa età, poche ragazze sono soddisfatte del loro aspetto: acne o sovrappeso (spesso inverosimile). Questi fattori non sono affatto un buon motivo per regalare una serie di prodotti per prendersi cura della pelle.

I libri sì, ma non di testo su materie scolastiche, perchè potrebbero essere utili, ma solo se il festeggiato è fanaticamente devoto all'apprendimento, tali libri gli piaceranno, ma per una fashionista diventeranno solo noiose zavorre.

L'Abbigliamento per la casa (accappatoi, camicie da notte, pigiami). Sì, questi sono articoli necessari per il guardaroba, ma non per un compleanno e di certo non fatti da una madrina o da un caro amico. Anche se si tratta di pantofole tecnologiche da interno riscaldate tramite USB, lo sforzo probabilmente non verrà apprezzato.



Le nuove generazioni sono piuttosto viziate. Ecco perché gli adulti si trovano sempre più spesso di fronte alle difficoltà di scegliere un regalo. Per ridurli al minimo, dovresti prima scoprire i desideri del ragazzo, decidere la natura del regalo e quindi selezionare le varie opzioni.



