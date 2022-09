Barbara D'Urso e la foto in shorts e stivali da cowboy

La conduttricesi immortala con uno sguardo da ragazzina ma molti non approvano "Ridicolo", "Che tristezza", "Ma dove vai vestito così", "Ma puoi sembrare così alla tua età?" . Questi alcuni dei commenti scritti sotto l'ultimo post Instagram didove la conduttrice si ritrae con un look texano molto audace che, però, non tutti hanno apprezzato. Questo outfit, sfoggiato dalla conduttrice in una carrellata dipostate, con orgoglio, sul suo profilo Instagram, è composto da un paio di brevissimi scatti in pizzo che mostrano lo stacco della gamba, un paio ditexani bianchi e neri e un bianco oversize camicia.

Un look sexy in pieno stile D'Urso che, però, è stato definito da molti utenti di Instagram come ridicolo e non adatto all'età della conduttrice, ovvero una 65enne. Molte persone, alla vista di queste immagini, hanno etichettato la regina del "caffeuccio" come una donna incapace di accettare l'invecchiamento e di vestirsi in modo adeguato alla sua età. E anche se molti hater l'hanno accusata di essere montata, rifatta e come casa di riposo, molti altri hanno deciso di difenderla e sottolineare la sua bellezza e il suo essere sempre un ghiacciolo di stile, anche a 65 anni compiuti.

