Noleggio macchinari edili: boom di richieste per i miniescavatori a Verona e dintorni

Nonostante il rincaro che sta riguardando più o meno tutti i materiali, il settore dell'edilizia continua a registrare ottimi numeri. È un settore in cui la tradizione e la modernità si uniscono, quindi le ditte che sono attive in questo campo devono sempre poter contare su strumenti e mezzi all'avanguardia, in modo da poter soddisfare ogni esigenza dei loro clienti. Un modo per poter contare su un'attrezzatura completa e sempre nuova consiste nel noleggio dei macchinari edili.

È una strada che sempre più ditte, ma anche sempre più privati che intendono realizzare dei determinati progetti, stanno scegliendo. In modo particolare, in questi mesi è stato registrato un forte aumento di richieste di noleggio di miniescavatori e minipale Bobcat nella città di Verona e nella relativa provincia. Chiaramente per poter beneficiare di tutti i vantaggi legati al noleggio dei macchinari edili è necessario trovare una ditta specializzata affidabile, conveniente e con un buon parco mezzi.

Ne costituisce un esempio Giffi Noleggi, che propone il servizio di Noleggio miniescavatori a Verona, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse tipologie di macchinari. Con più di venti anni di esperienza e sedi presenti in tutta Italia, questa importante ditta leader nel settore mette a disposizione dei suoi clienti veicoli commerciali, piattaforme aeree, mezzi per il sollevamento e mezzi per il movimento terra, garantendo un servizio altamente professionale.



Aumenta la richiesta di miniescavatori

I miniescavatori sono tra i mezzi più richiesti a noleggio in ambito professionale, vista la versatilità che li contraddistingue.

Ai loro bracci è infatti possibile innestare una serie di accessori che li rendono gli strumenti adatti per un'ampia varietà di operazioni. Il martello demolitore, per esempio, può essere utilizzato per demolire massetti e asfalto.

La trivella, invece, permette di praticare dei fori sul terreno, in modo da poter realizzare palizzate e recinzioni; innestando una trincia rami sul braccio del miniescavatore è possibile pulire gli argini delle strade eliminando rami, tronchi, arbusti e sterpaglie. Ovviamente, per poter svolgere al meglio le tante operazioni che il miniescavatore permette di fare non bisogna solo scegliere l'accessorio giusto, ma anche il mezzo giusto.



Miniescavatori: quali sono i modelli più richiesti?

Tra i macchinari edili messi a disposizione dalle ditte specializzate ci sono diversi modelli di miniescavatore, in modo da soddisfare le esigenze di tutti. Per i piccoli lavori si può puntare sul miniescavatore 10 qli, che permette di scavare fino a 182 centimetri con una forza di strappo di 1176 kg. Per chi deve fare lavori un po' più pesanti ci sono altri mezzi: il miniescavatore 17 qli scava fino a 242 centimetri di profondità ed ha una forza di strappo di 1697 kg.

Il miniescavatore 18 qli scava fino a 256 centimetri di profondità e può esercitare una forza massima di 1781 kg. Il miniescavatore 35 qli permette di scavare fino a 342 centimetri di profondità con una forza di 3212 kg. Il miniescavatore 26 qli scava fino a 258 centimetri di profondità con una forza massima di 2263 kg.

Il miniescavatore 50 qli scava fino a 352 centimetri di profondità garantisce una forza di 4283 kg. Il miniescavatore 85 qli consente di scavare fino a 418 centimetri di profondità ed esercita una forza massima di 5568 kg.

