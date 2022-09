NFL PRO ERA in uscita su piattaforma Meta Quest

Vestite i panni del vostro quarterback preferito con NFL PRO ERA, in uscita per la piattaforma Meta Quest

È in uscita sulla piattaforma Meta Quest NFL PRO ERA, nuovo titolo che permette di vivere l’intensa emozione di giocare comequarterback della National Football League come mai prima d’ora. Sviluppato da StatusPRO, in collaborazione con la NFL e la National Football League Player Association (NFLPA), NFL PRO ERA è il primo gioco di simulazione di football americano in VR con licenza ufficiale, in cui sono presenti tutte le squadre iconiche, i giocatori più importanti e le caratteristiche più spettacolari del football reale.

In NFL PRO ERA sarà possibile impersonare il proprio quarterback preferito, nella propria squadra del cuore, e provare cosa significa uscire dal tunnel degli spogliatoi, scendere in campo e comandare l’huddle come un vero leader. Si tratta di un’autentica simulazione in VR mai vista prima, un football americano 11 contro 11 che dà la possibilità di giocare intere stagioni, con l’obiettivo di vincere il Super Bowl.

"Siamo entusiasti che i fan possano provare quanto sia divertente fare le giocate e prendere le decisioni di un quarterback della NFL, proprio come il nostro atleta di copertina Lamar Jackson", afferma Andrew Hawkins, cofondatore e presidente di StatusPRO ed ex giocatore, wide receiver, della NFL. "Assaporare l'energia di migliaia di fan in estasi, nel proprio stadio preferito, mentre si cerca quello che serve per competere ai massimi livelli… si tratta di situazioni vivibili nel nostro gioco, ed è davvero qualcosa che credo ogni fan del football americano ricorderà persempre. Una cosa è vivere i giochi sportivi davanti a uno schermo, un'altra è calarsi nei panni del quarterback della propria squadra e scegliere tra più di cento schemi, per poi eseguire con successo una shotgun, quick slant 86 o una pistol ace con ritorni da wide receiver mentre la difesa ti corre incontro. NFL PRO ERA è il futuro del campo".

Ma NFL PRO ERA non simula solo la linea di scrimmage: permette ai giocatori di trascorrere il tempo nei panni di un quarterback della NFL sia dentro che fuori dal campo. Partendo dalla scoperta dello spogliatoio e della sala dei trofei, passando per il campo di allenamento e per il riscaldamento con i mini giochi di abilità, arrivando al completamento di un’intera stagione oppure una rapida esercitazione di due minuti: ogni tipo di fan avrà di che divertirsi. È anche possibile entrare in una modalità sandbox multigiocatore per giocare con gli amici, provare ricezioni ed esplorare il campo e le linee laterali di qualsiasi stadio della NFL.

"Per i fan poter provare tutto ciò che faccio, da una quick slant a una long bomb mentre cerco di non subire unsack, è un'esperienza di livello superiore", ha dichiarato il quarterback dei Baltimore Ravens Lamar Jackson. "È una partita diversa da tutte le altre che si possono vivere. Nei panni del quarterback, si prende lo snap e si sente la pressione di chi deve fare una grande giocata. L'azione di gioco è quanto di più vicino alla realtà si possa avere! Sono orgoglioso di essere il primo atleta di copertina del marchio".

È giunto il tempo di indossare le protezioni e prepararsi alla partita in un modo mai visto prima con NFL PRO ERA , in uscita oggi sulla piattaformaal prezzo di 29.99€.

