Torna l’acclamato francise RPG - Suikoden I&II presto disponibili in versione HD remaster!

Konami annuncia oggi il ritorno della serie Suikoden, con Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, in arrivo nel 2023 per PlayStation4, XBOX ONE, STEAM e Nintendo Switch!



Presentata durante il Tokyo Games Show 2022, la collezione sarà caratterizzata da numerose migliorie sia tecniche sia quality-of-life:

-Pixel e design ambientali migliorati, aggiunti nuovi affetti a schermo e nuove animazioni per luci, nuvole, ombre, fiamme, fumo, foglie e insetti; tutto contribuisce a creare un'atmosfera vivace nel gioco!-Ambienti e fotografia sono stati rielaborati per donare nuova vita a scene memorabili, ora ancora più belle!-Tutti i ritratti dei personaggi sono stati aggiornati in HD. Junko Kawano, autore del design dei personaggi della versione originale di Suikoden uscita nel 1995, ha ridisegnato tutti i personaggi per Suikoden I HD Remaster Gate Rune War.-Suoni ambientali - È stata aggiunta una ricca libreria di suoni ambientali, non presenti nella versione originale, come il rumore dell'acqua, il gorgoglio del fiume, il sibilo del vento, suoni di insetti e passi veloci, per un’esperienza più coinvolgente che mai!-Suoni delle battaglie – Tutti gli effetti sonori sono ora in HD. Suono realistici ed effetti 3D aumentano notevolmente il dinamismo delle battaglie!Miglioramenti al sistema di gioco-Sono state aggiunte molte nuove funzioni, come il registro dei dialoghi, battaglie automatiche e a doppia velocità, e molto altro ancora.

