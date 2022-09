TOWER OF FANTASY - UPDATE 1.5

L’UPDATE 1.5 DI TOWER OF FANTASY INTRODUCE ARITIFICAL ISLAND, NUOVE ARMI, PERSONAGGI E NUOVI RAID





Oggi, Level Infinite e Hotta Studio svelano l'aggiornamento 1.5 per Tower of Fantasy, MMORPG open-world di grande successo con oltre 10 milioni di giocatori registrati in tutto il mondo. L'aggiornamento porta ai giocatori una serie di eventi in-game, un nuovo boss raid per 8 persone, nuovi personaggi e armi e una nuova area da esplorare, Artificial Island. Tower of Fantasy è giocabile gratuitamente ed è disponibile sul sito ufficiale, oltre che su App Store e Google Play, e successivamente su Steam e Epic Game Store.





Situata in un'area separata dal mondo di gioco principale, Artificial Island si sblocca quando i Viandanti raggiungono il Lv.50 e completano missioni specifiche. I Viandanti autorizzati intraprenderanno un viaggio straordinario e si prepareranno a risolvere innumerevoli enigmi. Sull'isola si possono trovare moltissimi materiali, tra cui nuclei oro, neri, e i rarissimi nuclei rossi. I Viandanti sbloccheranno la funzione di costruzione di Artificial Island per creare la loro isola esclusiva mano a mano che progrediranno nel gioco. In questo modo potranno sbloccare mappe esclusive e raccogliere materiali da costruzione, trovare servitori e animali intelligenti, oltre a poter creare oggetti di valore.

Si unirà alla mischia anche un nuovo personaggio Simulacro che i giocatori potranno sbloccare. Claudia, Esecutrice Hykros dall'inconfondibile temperamento militare. Affidabile, tenace, la prima ad andare avanti in battaglia, apparentemente fredda all'inizio, è più una sorella maggiore dal cuore gentile una volta conosciuta. Con un forte senso della morale, combatte per la giustizia e per gli altri. La sua padronanza delle spade a una mano e la sua mobilità l'hanno portata in prima linea in diverse operazioni difficili, ma dopo essere stata ferita nell'Operazione Dark Apocalypse, è stata costretta al ricovero in una struttura medica dedicata. Claudia porta in Tower of Fantasyla temibile Guren Blade, un'arma di tipo Grevious con le abilità Shatter e Charge.







Le squadre di giocatori troveranno una sfida ad attenderli nel nuovo Raid per otto giocatori. I giocatori possono formare una squadra di otto persone e sfidare il potente drago interdimensionale Frostfire per vincere le ricompense speciali di Fortress Weaponry. In questo aggiornamento sono disponibili tre istanze a difficoltà normale.

Gli accessi giornalieri e l'Aida Cafe ospiteranno numerosi eventi e sfide a tempo limitato. Durante il periodo dell'evento, i Viandanti potranno entrare nell'Aida Cafe attraverso la pagina delle ricompense per servire tre clienti misteriosi. I Viandanti dovranno quindi esplorare il mondo di gioco per trovare le materie prime necessarie a personalizzare il cibo per ogni cliente. Più saranno gli introiti generati dai clienti soddisfatti dell'Aida Cafe, maggiori saranno le ricompense.





Ambientato centinaia di anni nel futuro, dopo che l'umanità è sfuggita al collasso dell'ambiente terrestre ed è fuggita sul lontano pianeta di Aida, l'azione open-world di Tower of Fantasy ha riscosso un grande successo tra i giocatori in Cina e presto anche i giocatori del resto del mondo potranno godersi a pieno il titolo. I giocatori potranno sperimentare uno stile artistico sci-fi post-apocalittico ispirato agli Anime, uno sviluppo libero dei personaggi, obiettivi coinvolgenti e combattimenti entusiasmanti attraverso battaglie avvincenti e un'emozionante esplorazione del mondo di gioco.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

RPG Open-world

Stile sci-fi anime post-apocalittico

Profonda personalizzazione

Combattimento immersivo ed emozionante

Esplorazione del mondo di gioco

Fisica di gioco realistica (scalata, scivolata, nuoto.)

Modalità multiplayer cooperativa

Per scaricare la versione PC di Tower of Fantasy: https://www.toweroffantasy- global.com/en/home.html oppure seguiteci sui nostri canali ufficiali.

Altre News per: towerfantasyupdate