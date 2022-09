Kingston FURY arricchisce la linea DDR5

con moduli certificati AMD EXPO

Profili AMD Extended Per Overclocking (EXPO)

Kingston FURY, divisione gaming di Kingston, annuncia oggi l'aggiunta di moduli DDR5 certificati AMD EXPO alla linea di memorie Kingston FURY Beast. Con l'obiettivo di fornire tecnologie sempre più nuove e aggiornate a giocatori e appassionati, questi nuovi moduli e kit specifici per l'overclocking dotati di due profili sintonizzati in fabbrica, più un profilo personalizzabile dall'utente, sono ottimizzati per l'imminente piattaforma AM5 di AMD.

Certificata dai principali produttori di schede madri del mondo, la linea Kingston FURY Beast offre velocità aggressive fino a 6000MT/s1 e un design audace, oltre a un dissipatore di calore dal profilo basso e compatto. Grazie al profilo AMD Extended Per Overclocking, gli utenti possono ora essere certi che i moduli e i kit DDR5 Kingston FURY Beast selezionati siano esattamente ciò di cui il loro sistema AMD AM5 ha bisogno per massimizzare le prestazioni, mantenendo al contempo stabilità e affidabilità.

Kingston FURY Beast DDR5 certificate AMD EXPO e Kingston FURY Beast DDR5 RGB sono ora disponibili in moduli singoli da 16GB e in kit da due da 32GB. Supportate da garanzia e dalla leggendaria affidabilità Kingston.

Per maggiori informazioni visita kingston.com.

