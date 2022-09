THQ Nordic sarà al Tokyo Game Show 2022

THQ Nordic porterà 5 giochi al Tokyo Game Show 2022 da provare, ognuno dei quali giocabile! Ti piace un po' di horror, vuoi divertirti con un platform divertente o preferisci un emozionante incontro di wrestling? Ti accontenteremo!



I giochi giocabili di THQ Nordic al Tokyo Game Show 2022



- Alone in the Dark

- AEW: Fight Forever

- Outcast 2 - A New Beginning

- SpongeBob SquarePants - The Cosmic Shake

- Destroy all Humans! 2 - Reprobed (Destroy Tokyo - IN Tokyo!!)



AEW Exhibition Matches

THQ Nordic è entusiasta di ospitare AEW Exhibition Matches al Tokyo Game Show 2022 venerdì, sabato e domenica dalle 13:00 alle 16:00.

Altre News per: nordicsaràtokyogameshow2022