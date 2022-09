AL VIA IL “GIOCO PER SEMPRE AWARD” 2022

QUAL È IL GIOCATTOLO PREFERITO DAGLI ITALIANI?







Da giovedì 15 settembre i bambini potranno votare il loro giocattolo preferito e partecipare alla 1a edizione del GXS Award. È così che continua “Gioco per Sempre”, la Campagna Assogiocattoli che ha lo scopo di diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità.





In occasione della 13a edizione del Digital Press Day, Assogiocattoli conferma che il mercato del giocattolo gode di buona salute e chiude i primi 6 mesi dell’anno con un +1,7% che fa ben sperare in vista del Natale. Ad andare per la maggiore giochi in scatola e di carte, puzzle, bambole, costruzioni, ma anche Dinosauri, Maghi e Streghe*. Nel settore della prima infanzia, nonostante l’ulteriore calo della natalità, si registra comunque un +1,5% rispetto al 2021. A giorni decollerà anche il comparto dedicato al mondo della festività & party e di tutto ciò che occorre per festeggiare uno dei momenti più attesi e significativi dell’anno. Insomma, il periodo natalizio è quasi alle porte e Assogiocattoli è già pronta a sostenere l’intero comparto, dalle aziende associate ai negozi di giocattoli di tutto lo Stivale, con diverse iniziative al via che andranno avanti fino a dicembre.



Per la prima volta in assoluto, infatti, i bambini potranno votare il loro giocattolo preferito. Decine i giochi candidati, le “elezioni” iniziano giovedì 15 settembre e terminano sabato 15 ottobre 2022. È la 1a edizione del Gioco per Sempre Award, il premio che stabilisce qual è il gioco più amato dagli italiani. Un riconoscimento di grande valore soprattutto perché ad assegnarlo saranno proprio i più piccoli, i più competenti in assoluto che, con l’aiuto di mamma e papà, voteranno mossi dalla loro enorme passione. E i più fortunati potranno addirittura vincere il giocattolo votato con un instant win settimanale: un ulteriore incentivo per continuare a votare il giocattolo dei sogni. Per farlo bastano pochissimi click sul sito ufficiale Gioco per Sempre Award.





“Abbiamo deciso di coinvolgere attivamente le famiglie italiane rendendole protagoniste – dichiara Maurizio Cutrino, Direttore Assogiocattoli - per sensibilizzarle concretamente sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Il proficuo mezzo continua a essere Gioco per Sempre, una campagna che in appena un anno ha già appassionato migliaia di persone nella creazione di un Manifesto del gioco corale e in rima, nelle celebrazioni della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 20 novembre con l’iniziativa PlayDays (prevista dal 19 novembre al 12 dicembre) e nei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Gioco dello scorso 28 maggio con il concorso Promossi per Gioco, che ha premiato i piccoli studenti italiani.”



E adesso, quale sarà il giocattolo preferito dai bambini italiani? Un grande classico senza tempo? Uno degli evergreen che ci accompagnano da sempre ed eliminano l’annoso gap generazionale? O un gioco moderno e recente perfetto per la GenZ? Educational e bio? Sarà in linea con gli ultimi trend di mercato? Se sì, allora sarà un gioco che apparterrà alle categorie Strategic Trading Card Games e Adult Games, cioè quelle che di recente stanno crescendo più velocemente*, insieme al segmento Action Figure forte delle tante licenze di successo legate al mondo cinematografico.



Per scoprire chi si aggiudicherà il 1° Gioco per Sempre Award occorre attendere l’apertura delle urne prevista per lunedì 17 ottobre, in quella settimana verrà poi proclamato il vincitore: per il più votato una targa commemorativa e il prestigioso titolo di giocattolo dell’anno. Oltre alla possibilità di votare, sul sito ufficiale Gioco per Sempre Award sono disponibili tutte le indicazioni per tentare la fortuna partecipando all’instant win settimanale. Chi verrà baciato dalla Dea bendata vincerà proprio il gioco che ha votato! Sarà quello il giocattolo preferito dagli italiani?

Altre News per: “giocosempreaward”2022