UBISOFT ANNUNCIA THE DIVISION 2 SEASON 10

Ubisoft annuncia l’uscita della Season 10 di Tom Clancy’s The Division 2. Season 10: Price of Power presenta nuovi capitoli, nuove difficoltà, miglioramenti nella qualità della vita e eventi Apparel. Season 10: Price of Power è disponibile per tutti i possessori di The Division® 2 Warlords of New York e gli abbonati a Ubisoft+.

Dov’è il Generale Anderson? La nuova Stagione segue la storyline alla ricerca dell’ultimo obbiettivo da abbattere, il Generale Peter Anderson. Affamato di potere e con i suoi True Sons alla ricerca di un punto di riferimento dopo la caduta di Antwon Ridgeway, il Generale Anderson vede l’opportunità di mettere assieme una nuova squadra per annientare La Divisione: sta negoziando un armistizio con i Black Tusk e dovrai localizzare e neutralizzare il team della fondatrice dei Black Tusk Natalya Sokolova (Trig, Micro, Chirpy e Lucky) prima che l’accordo sia completo. La Season 10 è la seconda di tre stagioni per l’Anno 4 di The Division.

Nuove Difficoltà: La Season 10 comprende anche 3 nuove difficoltà per la modalità Countdown a 8 giocatori:

Normale – Può essere giocata da soli.

Hard – Progettata per gruppi di 8 giocatori occasionali.

Challenging – Difficoltà che era disponibile al lancio, progettata per un gruppo di 8 giocatori affiatati. Può essere completata da due squadre di quattro giocatori hardcore.

Heroic – Destinata a 8 giocatori hardcore.

Inoltre, le difficoltà Legendary verranno aggiunte alle roccaforti Tidal Basin e Manning National Zoo.

Nuovi Eventi League e Global: Dal 20 settembre verrà lanciata la prima di quattro leghe, Trig League. Verrà seguita da:

Micro League (11 ottobre)

Chirpy League (1 novembre)

Lucky League (22 novembre)

Il primo Global Event (Polarity Switch) inizierà il 27 settembre, seguito da:

SHD Exposed Global Event (18 ottobre)

Hollywood Global Event (8 novembre)

Golden Bullet Global Event (29 novembre)

Nuove Armi e Attrezzature: Il nuovo aggiornamento comprende anche una varietà di sorprese, tra cui:

3 oggetti esotici

Il fucile del Doctor Home

La pistola Busy Little Bee

I guanti Bloody Knuckles

Due named weapons

Lefty (fucile a pompa)

Stage Left (fucile)

Un Gear Set

Umbra Initiative

Un Brand Set

Brazos de Arcabuz

Il livello di Expertise aumenta da 20 a 21. Ulteriori ricompense saranno offerte col Season 10 Pass.

2 nuovi Eventi Apparel: La Season 10 presenta due nuovi Eventi che daranno agli Agenti della Divisione nuove attrezzature tra cui scegliere. L’evento SHD Paragon Apparel del 27 settembre e l’Evento Dark Path Apparel Event del primo novembre, entrambi della durata di tre settimane dalla data del loro inizio.

Per informazioni su Tom Clancy’s The Division 2 e altri giochi Ubisoft, visita news.ubisoft.com.