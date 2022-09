Canguro aggredisce e sbrana : 77enne lo teneva con lui in casa

Un uomo è statoto dal suochecome animale domestico in. Unè stato trovato lunedì da un parente gravemente ferito nella suadi Redmond, a circa 200 miglia da Perth, nell'Australia occidentale, dopo essere stato attaccato dal suo. Inutile l'intervento dei soccorsi allertati immediatamente. I soccorsi non hanno potuto aiutare subito la vittima perché l'animale sarebbe stato aggressivo nei loro confronti. Le autorità sono state costrette a sparare all'animale per consentire l'esecuzione dei soccorsi, ma per l'uomo non c'era più niente da fare ed è stato dichiarato morto.

Sembra che l'uomo sia stato aggredito in mattinata dal suo animale domestico, non avendo notizie di lui un parente è andato a trovarlo e in serata ha trovato la scena terribile. I canguri non sono animali aggressivi, ma la loro natura selvaggia può comunque renderli pericolosi. Gli animali sono dotati di gambe potenti e muscolose che possono scatenare attacchi letali anche sull'uomo.

