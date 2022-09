OYSHO LANCIA L'APP TRAINING

Oysho lancia Oysho Traning, la prima applicazione di allenamenti fitness yoga e running. Graziealla tecnologia all’avanguardia e all’utilizzo della realtà aumentata, l’applicazione garantisce un’esperienza di allenamento personalizzata e su misura in base alle proprie esigenze, con il supporto di un’allenatrice virtuale. Inoltre, le diverse funzionalità di cui dispone assicurano una connessione efficace con vari dispositivi, per usufruire degli allenamenti in qualsiasi momento e luogo.







Oysho rafforza la sua proposta per lo sport e lancia Oysho Training, la prima applicazione di allenamenti fitness, yoga e running.

Con più di 300 sessioni a diversi livelli, sia per principianti sia per sportivi più avanzati, consentirà agli utenti di ideare un piano di allenamento adattato alle proprie necessità, grazie alla possibilità di scegliere i propri interessi sin dal processo di onboarding, o di filtrare i contenuti per durata e intensità.

L'applicazione utilizza un motore di raccomandazioni che tiene conto degli allenamenti già effettuati per offrire nuovi allenamenti, programmi o sfide, seguiti da allenatrici di primo livello e da MIA, un avatar 3D che, attraverso la realtà aumentata,aiuterà a migliorare la tecnica e consentirà di vedere gli esercizi svolti dall'allenatrice virtuale da qualsiasi prospettiva visiva.

Programmi di allenamento:

Oysho Training include diverse tipologie di allenamento: da sessioni che durano da 10 a 45 minuti, a programmi che includono routine organizzate in giorni per aiutare a raggiungere obiettivi concreti.

Inoltre, tramite le sfide, si presenteranno diverse competizioni i cui risultati raggiunti saranno condivisibili.

Infine, ci sono anche gli "how-to", clip di movimenti specifici, sia di fitness sia di yoga, per perfezionare e migliorare la propria tecnica sportiva.

Connettività e disponibilità:

Oysho Training offre la possibilità di allenarsi in qualsiasi momento e luogo - basta scaricare le sessioni o i programmi su cellulare, tablet o anche collegandosi alla TV tramite AirPlay o Chromecast. Inoltre, nella sezione "La mia attività", l'utente potrà creare liste in cui ordinare le proprie sessioni preferite, scoprire l'evoluzione del proprio allenamento e creare routine personalizzate.

Con la versione per smartwatch sarà possibile registrare l'attività fisica con dati metrici che aiutino a migliorare la corsa, come ppm, kcal, ritmo o distanza percorsa.

Le lezioni dell'applicazione sono disponibili in 4 lingue: spagnolo, inglese, italiano e francese. È possibile scaricarla in 9 Paesi: Spagna, Turchia, Messico, Italia, Portogallo, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

