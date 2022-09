IT TAKES TWO ARRIVA SU NINTENDO SWITCH

IT TAKES TWO, IL PLURIPREMIATO GIOCO DI AVVENTURA IN COOPERATIVA, VIENE LANCIATO PER NINTENDO SWITCH IL 4 NOVEMBRE

Invita un amico a giocare gratis al gioco dell'anno 2021 con il Friend's Pass

Oggi Electronic Arts ha svelato che It Takes Two, vincitore di oltre 90 premi tra cui The Game Awards e DICE's Game of the Year, arriverà su Nintendo SwitchTM il 4 novembre 2022.* Sviluppato originariamente da Hazelight Studios, vincitore del premio BAFTA, e pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, It Takes Two riproporrà l'acclamata esperienza cooperativa che i giocatori conoscono e amano, ottimizzata per Nintendo Switch.

"Come fan di Nintendo, sono entusiasta che i giocatori di Switch possano finalmente sperimentare It Takes Two", ha dichiarato Josef Fares, Fondatore e Game Director di Hazelight Studios. "Turn Me Up Games ha un eccellente record nel portare giochi di livello mondiale su Nintendo Switch, e ci fidiamo della loro esperienza nel portare il mondo fantastico di It Takes Two sulla piattaforma".

Portato da Turn Me Up Games, uno studio esperto e specializzato in giochi per Nintendo Switch, i giocatori possono immergersi nella cooperativa da divano di It Takes Two con un secondo set di Joy-Con, un gamepad o collegando due console Switch per giocare in locale. I giocatori che possiedono il gioco possono anche invitare un amico a giocare gratuitamente utilizzando il Friend's Pass**. Inoltre, la storia universale di relazioni di It Takes Two può essere vissuta in tutto il mondo grazie ai nuovi doppiaggi e sottotitoli in giapponese, francese, tedesco e spagnolo e altre lingue.

"Siamo grandi fan di Hazelight e It Takes Two e siamo entusiasti di essere stati incaricati di sviluppare questo gioco per Nintendo Switch", ha dichiarato Scott Cromie di Turn Me Up Games. "Abbiamo già lavorato con Josef in passato per portare il suo gioco vincitore del BAFTA, Brothers: A Tale of Two Sons, e questa collaborazione ci permette di portare sulla piattaforma un altro titolo pluripremiato. I giocatori possono aspettarsi la stessa avventura e la narrazione coinvolgente di It Takes Two - che alcuni già conoscono e amano - su Nintendo Switch."

Il titolo, acclamato dalla critica, permette ai giocatori di districarsi nella complicata rete in cui Cody e May sono intrappolati grazie a un incantesimo che li trasforma in bambole, il tutto incontrando sfide ridicole dietro ogni angolo. La natura imprevedibile di ogni livello porterà i giocatori a vivere un'esperienza di gioco unica e metaforica che racconta una storia universale di relazioni, in cui Cody e May devono collaborare per salvare il loro matrimonio in crisi e sull'orlo del divorzio. Che si tratti di aspirapolvere in libertà, di soavi guru dell'amore con un sacco di opinioni o di un night club con un disperato bisogno di un DJ, gli ostacoli spunteranno dietro ogni angolo, dando vita a momenti esilaranti e sentiti.

It Takes Two è disponibile per il pre-ordine dal 13 settembre e verrà lanciato nei negozi al dettaglio e digitali il 4 novembre 2022 per Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED al prezzo di 39,99 dollari. I giocatori di PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Origin e Steam) possono scaricare il gioco ora per 39,99 dollari.