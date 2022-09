JUST DANCE 2023 SVELA QUATTRO NUOVI BRANI

Just Dance 2023 Edition annuncia quattro nuovi brani dal nuovo capitolo del franchise di videogiochi musicali numero 1 di tutti i tempi.

Le canzoni di Just Dance 2023 Edition includono:

“Dynamite” dei BTS

“Radioactive” degli Imagine Dragons

“Telephone” di Lady Gaga ft. Beyoncé

“Wannabe” di Itzy

Just Dance 2023 Edition esce il 22 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il gioco sarà disponibile in seguito anche per Stadia.

Per le ultime informazioni su Just Dance 2023 Edition o Just Dance Controller App, visita

justdancegame.com

.





