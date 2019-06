Chi è la cagna fra voi due! La sexy Ludovica Pagani pesantemente insultata

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Lainviata di "Quelli che il Calcio" è di nuovo al centro di una polemica mediatica per una foto, che la ritrae insieme al suo cane, postata sui social, dove è statadai follower. Laè famosa per le fotoche posta quotidianamente sul suo profilo Instagram, ma l’ultima fotografia pubblicata ha scatenato gli haters, che si sono scagliati contro di lei insultandola: "Quale é lafra voi due", "Il cane e la", "Che bella, e il cane come si chiama?". E ancora: "Niente di nuovo il cane che bacia la", "Zozza", "Da una parte c’è unae dall’altra Spike".Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...