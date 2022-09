Febbre nei bambini : Consigli e rimedi per abbassarla

Per i genitori, la febbre alta è uno dei motivi più comuni per portare i bambini dal medico e più alta è la febbre, più aumenta la preoccupazione dei essi. Sebbene un bambino tolleri sorprendentemente bene la febbre alta, è essenziale abbassare la febbre non appena mostra segni di esaurimento.

Quando si parla di febbre nei bambini?

Si parla di vera febbre in un bambino quando la sua temperatura corporea supera i 38°C e si parla di febbre alta se la temperatura supera i 39,5°C. Nell'uomo, la febbre è una reazione di difesa del sistema immunitario che cerca di combattere gli agenti patogeni.

Il corpo di un bambino reagisce più spesso con la febbre rispetto a quello di un adulto. I genitori dovrebbero soprattutto essere vigili se un bambino mostra una temperatura elevata al mattino.

In quali circostanze compare la febbre?

I bambini, in particolare i neonati, sono molto sensibili alla febbre. Diverse cause possono causarla, tra cui ad esempio:



Infezioni, come quello dell'orecchio, influenza, mal di gola o dentizione

Una reazione a una vaccinazione

Altre cause, come colpi di calore o malattie della pelle

Metodi per ridurre la febbre



I medicinali che abbassano la febbre possono aiutare il bambino con febbre e/o dolore. Ma assicuratevi che il farmaco scelto abbia proprietà sia antipiretiche, analgesiche o antinfiammatorie. Assumere Benatia sciroppo, farmaco per il trattamento della febbre e del dolore, come trattamento antipiretico e del dolore lieve o moderato, può aiutare ad abbassare la temperatura nei bambini.

Suggerimenti per alleviare la febbre

Oltre a ricorrere all'uso di medicinali assicuratevi di:



Mantenere la temperatura ambiente bassa, ventilare bene ed evitate il surriscaldamento degli ambienti



Vestite il ??bambino leggero e copritelo con una coperta sottile per evitare di alzare inutilmente la sua temperatura.

Assicuratevi che vostro figlio beva molto; ad esempio tè tiepido, acqua e succhi di frutta diluiti

Controllate regolarmente la temperatura del bambino.

Quando chiamare il medico in caso di febbre?

Se i rimedi convenzionali non aiutano e i farmaci dopo 3 giorni di trattamento non danno miglioramenti, contattate il vostro medico. Se la febbre persiste per diversi giorni o se si sospetta una malattia grave, è necessario far visitare il bambino da un medico. Allo stesso modo, in caso di sporadici focolai di febbre o febbre ricorrente, è vivamente consigliata una visita dal medico.

Finché la temperatura del bambino non supera i 38°C, non bisogna fare nulla. Tuttavia, assicuratevi che, nei bambini di età inferiore a 3 mesi, la cui temperatura corporea supera i 38°C, siano immediatamente visitati da un medico.

Nei bambini che hanno già presentato convulsioni in passato, somministrate un farmaco antipiretico (contro la febbre) non appena la temperatura supera i 38°C. Indipendentemente dall'età del bambino, è consigliabile somministrare immediatamente un farmaco antipiretico se la febbre supera i 38,5°C o se è mal tollerata.

Non appena la temperatura corporea supera i 38°C, è meglio somministrare al bambino un medicinale febbrifugo (che abbassa la febbre) semplice (cioè a base di un solo componente).

Le informazioni contenute nell'articolo non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata. Se si hanno dubbi o quesiti sull'uso di un medicinale è necessario consultare il proprio medico.

