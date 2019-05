Ho paura e tu sarai la mia salvezza! Rosa Perrotta prima del parto

(Di martedì 21 maggio 2019)hadi diventare mamma e in un post social ha voluto dedicare un pensiero al figlio che aspetta da Pietro Tartaglione. E' stata spesso accusata di aver sovraesposto la sua gravidanza sui social, ma adesso che si accinge a diventare mamma, in un post su Instagram ha confessato tutte le sue paure : “Ho. È lavolta che lo dico a me stessa e forse anche a voi – ha esordito- . Chi è abituato a lottare sempre, chi è abituato a badare alle paure degli altri, non accetta di aver. E invece oggi mi confesso di aver”. Inizia così il lungo sfogo della, che continua: “Hodi te, così piccolo ma così grande. Hodi non farcela, di non essere all’altezza, hodi cambiare, hodi sbagliare, hodi quello che potrò darti e di quello che non potrò darti. Hoche tu possa non essere felice. Hoche tu possa esser troppo uguale a me. Accettare di averper chi non contempla l’ipotesi che lae la debolezza possano far parte della propria esistenza, è alienante”. “Combatto da sempre nella vita, ma di questo ne sapete molto poco – ha aggiunto, in conclusione, la ex tronista - . E mi piace così. Perché voglio che sorridiate quando pensate a me. Perché so essere meglio la spalla su cui poggiarsi che la testa. Però oggi hoe spero che mi perdonerai per questo, piccolo. E devo vederti presto, e devo conoscerti presto. Perché forse tula mia salvezza”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...