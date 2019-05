Incendio sul bus di studenti! L'autista eroe mette tutti in salvo

(Di martedì 21 maggio 2019) Tragedia sfiorata grazie al prodigioso intervento da parte del conducente, che ha fatto scenderei ragazzi a bordo. L'a Rovigo poteva trasformarsi in tragedia, ma l'dell'autobus che ha preso fuoco si è reso protagonista ed ha salvato. Questa mattina in via Scavazza a Giacciano con Baruchella, un pullman di linea è andato in fiamme: il conducente si è immediatamente reso conto del pericolo e ha interrotto la marcia del mezzo e con calma ha fatto scendere gli studenti a bordo per poi iniziare le prime operazioni di spegnimento. L'autobus di Busitalia era partito da Bovolenta (Padova).Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...