NBA 2K23 Recensione

Oggi vi parlo di NBA 2K23, titolo di basket che ogni anno si rinnova puntualmente. Per chi lo sconosce NBA 2K23 è un videogioco di simulazione di basket sviluppato da Visual Concepts e pubblicato da Take 2 Interactive. Visual Concepts è uno sviluppatore di videogiochi americano con sede a Novato in California. La società è nota soprattutto per lo sviluppo di giochi sportivi nel franchise 2K e più recentemente NBA 2K e WWE 2K. Dopo una profonda prova ecco cosa ne penso di NBA 2K23.



I ragazzi dinon hanno voluto rischiare, e il gameplay diè identico a quello del 2022. Tuttavia, è stato migliorato e affinato in ogni sua parte. Ora ad esempio ogni giocatore ha una propria personalità che lo rende diverso da ogni altro; infatti, tiri, finte, movimenti, espressioni facciali, ecc sono differenti. Affinate anche le animazioni, ora molto più realistiche che in passato.non migliora solo nel gamplay. Infatti, anche al livello contenutistico è stato fatto un grande passo avanti. Già presente in NBA 2K11 è stata migliorata la Jordan Challenge, e ora si potrà ripercorrere la carriera diattraverso 15 storiche partite. Quest'ultime verranno riproposte con un’interfaccia analoga agli anni in cui sono state giocate, con tanto di effetti per riprodurre le tv old-gen.

Sono state aggiunte anche nuovi movimenti; ora il giocatore si potrà spostare lateralmente e retrocedere. Aggiornati i reparti difensivi con migliorie nelle stoppate e nei tentativi di rubare la palla. Si potranno personalizzare le schiacciate. In base a come il giocatore muoverà l'analogico destro potrà schiacciare velocemente, in modo debole, con due mani, ecc. Stessa cosa per i tiri a distanza, che hanno ricevuto un nuovo cursore per misurare la potenza. La modalitàè stata aggiornata con l'inserimento della modalità Triple Treath Online; qui si potranno sfidare altri team da 3 giocatori o fare unacon altri 2 amici.

Purtroppo sono presenti delle micron transazioni che agevoleranno i giocatori paganti. Finalmente il giocatore si potrà spostare più velocemente nella City, sia a piedi che attraverso i viaggi rapidi. Pur non discostandosi tanto dal precedessore tutte queste piccole migliorie e rifiniture, nel complesso, rendono NBA 2K23 molto più realistico che mai. Bug e imperfezioni non se ne vedono tanti. I veri problemi che si notano sono, le telecamere che avvolte iniziano a tremare e una ritardo dei server quando si usa lo skateboard in giro per The City. Difetti che verranno sicuramente risolti con una patch.



Graficamenteè al top. Sui modelli poligonali foto realistici dei giocatori sono estremamente curati e ottimamente animanti. I volti dei e le espressioni facciali sono allucinanti, si avvicinano molto a quelli reali. Grazie alla modernizzazione ora le interfacce sono più belle e semplici da usare. Nonostante unla grafica in game è eccellente; in ogni situazione di gioco isono garantiti sempre. Il comparto sonoro è ottimo e il pubblico sembra vivo e partecipa alle partite.è un titolo che punta in alto.e con un gameplay che è il migliore della serie. Ci sono una valanga di squadre e tonnellate di modalità. Per quel che mi riguarda è un titolo impeccabile. L'unico difetto degno di nota sono lo sporadico tremolio delle telecamere.

