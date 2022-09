Ubisoft Forward 2022

L'evento Ubisoft Forward di oggi è stato una vera fucina di sorprese, con annunci di nuovi giochi e tanti aggiornamenti sui futuri progetti Ubisoft, tra cui Assassin's Creed, Skull and Bones, Mario + Rabbids Sparks of Hope e tanti altri. Se non hai seguito l'evento, il nostro riassunto completo fa al caso tuo.

Assassin's Creed Showcase





L'Assassin's Creed Showcase ha svelato il nuovo episodio della serie: Assassin's Creed Mirage, ambientato nella Baghdad del IX secolo. La storia ruota intorno a Basim Ibn Is'haq, personaggio comparso originariamente in Assassin's Creed Valhalla, e al suo percorso di addestramento con gli Occulti durante l'adolescenza. Mirage è stato pensato per rendere omaggio ai primi capitoli di Assassin's Creed.

Ubisoft Forward ha anche accennato a ciò che verrà dopo. Assassin's Creed RED (nome in codice) porterà i giocatori nel Giappone feudale per vivere un'esperienza GDR in un mondo aperto, e sarà seguito da Assassin's Creed HEXE (nome in codice). Assassin's Creed INFINITY (nome in codice) sarà un hub che unirà giocatori provenienti da varie esperienze di Assassin's Creed, tra cui RED e HEXE. Per i giocatori in movimento, Assassin's Creed Jade (nome in codice) sarà un avventuroso GDR d'azione tripla A per dispositivi mobili, ambientato nell'antica Cina. Infine, Ubisoft sta collaborando con Netflix per creare un adattamento live-action di Assassin's Creed e sta sviluppando un gioco per dispositivi mobili destinato esclusivamente ai clienti di Netflix.

Skull and Bones





È quasi tempo di salpare e di diventare un capitano pirata, perché Skull and Bones è in uscita l'8 novembre. Nel corso di Ubisoft Forward, il team di Skull and Bones ha svelato Il Timone, un'organizzazione dedita agli scambi commerciali che nel gioco fornisce opportunità per incrementare la tua infamia e salire di rango. La presentazione si è anche focalizzata su alcune delle navi che è possibile costruire e utilizzare, con tanto di mille personalizzazioni tra cui scegliere in base al tuo stile di gioco. Per avere l'opportunità di provare il gioco prima del lancio, i giocatori su PC possono proporsi per il Programma Insider. L'uscita di Skull and Bones è prevista l'8 novembre per PC, Xbox Series X|S, PS5, Stadia e Amazon Luna.







Mario + Rabbids Sparks of Hope









Rayman è in arrivo in Mario + Rabbids Sparks of Hope con la terza espansione DLC del gioco. Durante Ubisoft Forward, il team di Sparks of Hope ha mostrato un nuovissimo teaser di Rayman con Rabbid Mario e Rabbid Peach. Oltre a questo annuncio di contenuti post-lancio, un filmato di gioco dell'avventura principale ha mostrato Mario e i suoi amici impegnati nel tentativo di salvare il pianeta Terra Flora dalla malvagia Cursa. Mario + Rabbids Sparks of Hope è in uscita il 20 ottobre su Nintendo Switch, mentre il DLC con Rayman sarà disponibile con un acquisto separato, come parte del Season Pass.



Ubisoft+









Per festeggiare il terzo anniversario di Ubisoft+, i giocatori potranno ottenere il piano Multi Access di Ubisoft+ gratuitamente su PC, Stadia e Amazon Luna fino al 10 ottobre. Con questo servizio di abbonamento potrai accedere a oltre 100 titoli Ubisoft, tra cui Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, Child of Light, e altro ancora.

The Division

Si prospettano molte novità per gli agenti della serie The Division. The Division 2 - Stagione 10: Il prezzo del potere sarà disponibile dal 13 settembre. Gli agenti intraprenderanno una nuova Caccia all'uomo per scovare il generale Peter Anderson, un leader dei True Sons intenzionato ad allearsi con i Black Tusk contro la divisione. Progredendo nel corso della missione, tu e la tua squadra di agenti otterrete ricompense ed elementi estetici durante gli Eventi abiti. Per quanto riguarda il futuro della serie, The Division Heartland è in arrivo su PC, console e cloud tra il 2022 e il 2023 ed è in cerca di agenti da reclutare per la prossima fase di testing. Anche The Division Resurgence, il gioco mobile di prossima uscita, sta invitando i giocatori a proporsi per la prossima fase di testing, che si concentrerà sull'azione PvP e includerà la Dark Zone e la modalità Conflict.

Mythic Quest

Benvenuti nell'anno di Brittlesbee. La terza stagione di Mythic Quest è in arrivo e per l'occasione Apple TV+ ha regalato agli spettatori di Ubisoft Forward una piccola anteprima. Ian Grimm e Poppy Li hanno avviato i GrimPop Studios, tra vari dissidi lavorativi (per la gioia di Dana) e la volontà di spingersi nel metaverso. Intanto, tornando a Mythic Quest, David Brittlesbee si ritrova davvero al comando per la prima volta, affiancato da una sempre più agguerrita Jo e con un "redento" Brad nel ruolo dell'inserviente, che certamente non starà tramando nulla. Non perderti il prossimo capitolo di questa serie comedy "lavorativa", in arrivo in autunno.

Brawlhalla

Brawlhalla-vania, il nuovo epico Crossover per il gioco di combattimento gratuito, è previsto per il 19 ottobre: un fantastico evento in arrivo giusto in tempo per Halloween. In collaborazione con Konami Digital Entertainment, due nuovi personaggi si uniranno alla rissa: Simon Belmont, Epico Crossover per Jhala, è un cacciatore di vampiri del XVII secolo, armato della sua frusta ammazzavampiri, e Alucard, Epico Crossover per Ezio e figlio di Dracula, porta la sua abilità nella spada e nella magia oscura sul campo di battaglia.

Just Dance 2023 Edition

Preparati a ballare a più non posso con Just Dance 2023 Edition, in arrivo il 22 novembre su Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch. Si apre una nuova era per Just Dance, in cui il gioco si evolve in una piattaforma di "ballo su richiesta" con tante nuove opzioni, tra cui la modalità multigiocatore online e un'interfaccia utente rinnovata, senza dimenticare i contenuti aggiuntivi gratuiti a cadenza regolare. Just Dance 2023 Edition è in arrivo con 40 nuovi brani, tra cui "Physical" di Dua Lipa, "More" di K/DA ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns e Seraphine, "CAN'T STOP THE FEELING!" di Justin Timberlake, "Sweet but Psycho" di Ava Max e non solo.

Rainbow Six Mobile









Operatori, preparatevi! Rainbow Six Mobile, il nuovo gioco mobile gratuito di prossima uscita, è in cerca di giocatori pronti a iscriversi alla closed beta su Google Play, che inizierà il 12 settembre. La fase di testing è aperta agli utenti Android nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Filippine, Singapore e India. Saranno presenti i nuovi sistemi di progressi e di sblocco degli operatori, 16 operatori, le modalità Bomba e Presidio e le mappe Banca e Confine. Al lancio, Rainbow Six Mobile avrà partite 5 contro 5, cross-play e chat vocale per i dispositivi iOS e Android.

The Crew 2





The Crew 2 - Stagione 6 Episodio 2: Dominion Frozen è in arrivo il 14 settembre. La nuova stagione introduce, per la prima volta in assoluto in The Crew 2, i tracciati ghiacciati. I nove nuovi eventi saranno disponibili nel corso dell'episodio e metteranno alla prova la tua precisione alla guida. Il nuovo Motorpass della stagione aggiunge 50 livelli di ricompense, tra cui veicoli in edizione speciale quali Saleen S7 Twin-Turbo Glacier Edition (Hypercar), Mazda RX-3 Supercharged Edition (Street Race) e Dodge SRT Viper GTS Lightning Edition (Street Race).







Riders Republic









Riders Republic - Stagione 4: Freestylin' è in arrivo a Ridge il 14 settembre. La nuova stagione introdurrà lo sport BMX con una modalità Carriera ed eventi speciali, e con una zona delle Canyonlands dedicata alle BMX. Freestylin' segna anche l'inizio della partnership con Vans e aggiunge nuovi sponsor tra cui Cult, Odyssey, We The People, Flybikes e SubRosa. I giocatori si potranno cimentare anche nella Vans Waffle Cup e negli eventi Red Bull Uncontained per dare prova di abilità con il manubrio.







Trackmania









Ubisoft Forward ha inoltre annunciato che Trackmania sfreccerà su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia e Amazon Luna nei primi mesi del 2023. Il gioco di corse gratuito offre oltre 280.000 tracciati costruiti da giocatori, ricchi di curve, insidie e ostacoli, e dà la possibilità a tutti di gareggiare e di creare insieme a una community di oltre 10 milioni di persone. Uscito in origine su PC, Trackmania è pronto ad approdare su console e su cloud e ad aggiungere cross-play e progressi cross-platform al gioco.

