Sardegna in autunno : Cosa visitare

Settembre e Ottobre sono mesi ideali per le vacanze in Sardegna se si preferiscono spiagge tranquille e meno affollate, godersi la natura e visitare la città con meno turisti. Il periodo è favorevole anche per le escursioni e per dedicarsi ad un'attività sportiva.

Temperature in Sardegna in settembre

L'inizio dell'autunno in Sardegna fa sempre parte della stagione calda, con temperature che non scendono sotto i 24-25 gradi e possono raggiungere i 28 gradi. In generale il clima è variabile, con giornate calde che si protraggono fino alla fine di settembre e anche ottobre con occasionali episodi piovosi. Tuttavia, il clima è meno umido rispetto ai mesi estivi.



La Sardegna è relativamente ventilata in tutte le stagioni. A settembre il leggero calo delle temperature è dovuto ai frequenti venti di Maestrale e Ponente che portano freschezza e un abbassamento della temperatura del mare intorno ai 22 gradi.

Alloggi per vacanze in Sardegna in autunno



Trovare un alloggio per le vacanze in Sardegna a settembre e ottobre è relativamente facile grazie all'ampia scelta e alla frequenza turistica che in questo periodo è minore. All'inizio della bassa stagione è possibile trovare un buon numero di soluzioni Low Cost per hotel, case vacanza, campeggi, oltre ad offerte per i villaggi vacanze più rinomati.

Gli hotel propongono prezzi scontati, offerte per weekend, è possibile trovare case vacanze al mare a tariffe scontate per soggiorni di una settimana e campeggi con offerte last minute con riduzioni più o meno consistenti a seconda della durata del soggiorno.

Traghetti e voli per la Sardegna

I traghetti per la Sardegna in autunno continuano a viaggiare più o meno con la stessa frequenza di traversata dei mesi di luglio o agosto. Non esitate a trovare in offerta traghetti veloci per la sardegna. Viaggiando in traghetto in questo periodo, troverete più disponibilità e offerte scontate per i passeggeri e il trasporto dell'auto o camper.

Rimangono relativamente frequenti i voli per la Sardegna in autunno in direzione Olbia, Alghero o Cagliari con le principali compagnie low cost che offrono voli diretti dalle principali città come Milano o Roma.



Le migliori destinazioni

Tra le migliori mete in autunno, per rilassarsi e godersi le spiagge quasi deserte, segnaliamo Stintino, una baia spettacolare e quasi inaccessibile in alta stagione a causa di un afflusso di turisti molto grande.



Nel sud della Sardegna, a Cagliari e a Santa Margherita di Pula, si può godere dell'acqua a una buona temperatura e in caso di maltempo la zona offre un buon numero di attrazioni alternative, escursioni e tour della città.



L'Asinara è un altro bel posto da esplorare in autunno. Questo piccolo paradiso è formato da piccole calette dalle acque limpide e circondate da una vegetazione generosa e ancora selvaggia. La Maddalena è consigliata per gite in barca alle isole dell'arcipelago e per una piacevole passeggiata serale tra le stradine del paese.

Eventi d'Autunno in Sardegna – La Festa del Mare

Sagre, raduni di motociclisti ed eventi artistici sono annoverati tra gli eventi più importanti in Sardegna. Uno degli eventi più interessanti è la Festa del Mare che si svolge a Siniscola nel borgo marinaro di Santa Lucia. Il festival è dedicato al mare, alla tutela del territorio, alla sostenibilità ambientale e al cibo sano. Si svolge generalmente in tre giorni del fine settimana dalla mattina fino alla sera.



Arte, spettacoli, tradizioni, gastronomia e attività per i giovani sono le caratteristiche principali di questa manifestazione. Vengono inoltre organizzate escursioni ai siti archeologici, nonché mostre di opere prodotte per i concorsi di fotografia o pittura del festival. Le associazioni locali curano gli spazi dedicati alla gastronomia della Baronia, con degustazioni di prodotti e vini locali.



