Nazaré : Inghiottito da un' onda mentre passeggia con una donna in riva al mare

Un turista francese di 31 anni è scomparso, "dopo essere stato molto probabilmente travolto da un'va con unasu Praia do Norte, una spiaggia non sorvegliata nel comune di" che si trova nel distretto di Leiria, a Portogallo, secondo quanto riportato dalla stampa locale. Dopo la segnalazione al Centro di coordinamento per la ricerca e il salvataggio marittimo di Lisbona di una persona a rischio di annegamento, sono state attivate le risorse per avviare la ricerca della persona scomparsa.

I mezzi di soccorso hanno poi scoperto che due persone erano state trascinate da un'onda, e una delle vittime è stata soccorsa con il supporto delle persone che si trovavano sul posto, ed è stata poi assistita dai Vigili del Fuoco Volontari di Nazaré. Da qualche ora, però, la ricerca dell'uomo, ancora disperso, è stata sospesa. Alle ricerche partecipa anche un aereo dell'Aeronautica Militare portoghese, che sono state riattivate, mentre al momento è stato attivato l'Ufficio di Psicologia della Polizia Marittima, che sta fornendo supporto alle famiglie delle persone coinvolte nell'incidente.

La Praia do Norte di Nazaré è il punto in cui termina un enorme canyon sottomarino. Il canyon, lungo 230 km e profondo fino a 5, si estende a un chilometro dalla spiaggia. L'effetto imbuto creato dal canyon, con la complicità dei forti venti invernali, genera onde che possono superare i 30 metri di altezza.

