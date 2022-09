Regina Elisabetta : il principe Harry non è riuscito a salutarla

Ilnon è stato in grado di dire addio alla. Nonostante fosse già in Gran Bretagna con Meghan Markle per una serie di impegni di beneficenza, e partì per Balmoral non appena fu informato delle condizioni critiche di sua nonna, non riuscì ad arrivare in tempo al suo capezzale. Quando è atterrato all'aeroporto scozzese, la notizia della morte di Sua Maestà era già giunta da un'ora e mezza.

Quando la notizia del peggioramento delle condizioni della Regina Elisabetta iniziò a circolare, il principe Harry era a Londra dove avrebbe dovuto tenere un discorso ai WellChild Awards con Meghan Markle. Appena appresa la notizia ha cancellato il suo impegno ufficiale e con un jet privato ha raggiunto la Scozia da solo, senza la moglie. Troppo tardi però: Sua Maestà è morta alle 18:30 di giovedì 8 settembre ed è arrivato all'aeroporto di Balmoral solo un'ora e mezza dopo.

Il principe Harry si è unito al resto della famiglia reale a Balmoral per stringersi con loro nel dolore per la perdita della Regina Elisabetta. Meghan Markle invece è rimasta a Londra, ma anche lei ha cancellato la partecipazione ai WellChild Awards. L'ipotesi è che si unirà al resto della famiglia in un secondo momento, così come Kate Middleton, rimasta nel Berkshir con il piccolo George, Charlotte e Louis.

Durante il loro viaggio in Europa, il principe Harry e Meghan Markle non avevano programmato di incontrare il resto della famiglia reale. L'ultima volta che si sono incontrati, in occasione del Giubileo di Platino di giugno, la situazione era diventata particolarmente tesa e sull'orlo dell'esplosione. Per fortuna i Duchi di Sussex avevano esaudito il desiderio della Regina Elisabetta di farle incontrare ancora una volta il nipote Archie e di presentarla alla piccola Lilibet, nata quando la coppia viveva da tempo in America e il cui nome è dedicato alla bisnonna. . Il principe Harry trascorse la sera e la notte a Balmoral con il resto della famiglia reale, ma fu il primo a lasciare la sua residenza in Scozia al mattino. Nel palazzo dove la Regina Elisabetta trascorse le sue ultime ore c'erano anche Carlo (ora Re Carlo III), Anna, Andrea ed Edoardo (i quattro figli del Sovrano), oltre al nipote Guglielmo. La famiglia si è ritrovata completa dopo mesi di assenza e nei prossimi giorni i festeggiamenti per l'addio a Sua Maestà li porteranno a ritrovarsi: chissà che il dolore per la perdita della matriarca non possa sciogliere il gelo che in questi anni ha si crea tra loro.

Altre News per: reginaelisabettaprincipeharryriuscitosalutarla