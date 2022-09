Acquistando una GeForce RTX otterrai 'Marvel's Spider-Man su PC

NVIDIA annuncia oggi che, per un periodo di tempo limitato, i giocatori che acquisteranno un desktop, un laptop o una GPU GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090 0 3090 Tipresso i partner partecipanti riceveranno una copia digitale di Marvel's Spider-Man Remastered come parte del "bundleMarvel's Spider-Man Remastered GeForce RTX PC".

Acquista una GeForce RTX e otterrai Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man Remastered è un titolo ricco di effetti ray-tracing e di prestazioni accelerate grazie al DLSS di NVIDIA. Grazie alla potenza dei core GeForce RTX RT e di NVIDIA DLSS, le GeForce RTX 3080, 3080 Ti, 3090, 3090 Ti offrono un'esperienza Ultra-Preset con immagini spettacolari e 120 FPS+ super fluidi.

Se si dispone già di frame rate eccellenti, è possibile attivare NVIDIA DLAA, una modalità di anti-aliasing basata su AI per gli utenti che dispongono di spazio libero per la GPU e desiderano livelli più elevati di qualità dell'immagine. DLAA utilizza la stessa tecnologia sviluppata per il DLSS, ma lavora su un'immagine a risoluzione nativa per massimizzare la qualità dell'immagine invece di aumentare le prestazioni. Con NVIDIA DLAA,Marvel's Spider-Man Remastered apparirà ancora più dettagliato.

RTX ON! Per sperimentare il vostro a Spider-Man di quartiere nella sua forma migliore

Giocando a Marvel's Spider-Man Remastered con una scheda grafica GeForce RTX, desktop o laptop, i giocatori potranno sperimentare l'incredibile gioco, migliorato grazie a NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA e agli effetti ray-tracing aggiornati che girano più velocemente su GeForce RTX grazie ai core RT dedicati presenti su ogni GPU RTX.

Il nuovo Marvel's Spider-Man Remastered GeForce RTX 30 Series Bundle è disponibile ora per un periodo di tempo limitato.

