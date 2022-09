Emma Marrone e la morte di papà Rosario : stava combattendo contro la leucemia

A pochi giorni dalla morte del padre, Emma Marrone è tornata su Instagram per spiegare le cause della morte. "Mio padre stava combattendo la leucemia dallo scorso ottobre", ha spiegato in un video. Poi se la prende con tutti "quei soggetti che speculano sul buon nome di mio padre, tirando fuori le solite inferenze sulla questione dei vaccini". Probabilmente Emma avrebbe voluto piangere in privato, con la sua famiglia, ma è stata costretta a intervenire pubblicamente per difendere il padre.

"Ciao a tutti, ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e della mia famiglia per tutto l'amore che ci avete dimostrato, in questi giorni così difficili e dolorosi". Avrei voluto commentare anche quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni sulla questione dei vaccini. Mio padre da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l'equipe dell'ospedale di Tricase. Ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile".

Infine ha lanciato un accorato appello : "Qualcosa da fare c'è. Andate sul sito di Admo e informatevi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare".

