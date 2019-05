Chi le da un passaggio? Beatrice Bouchard fa un sexy autostop in lingerie (Di venerdì 17 maggio 2019) Beatrice Bouchard sta mandando letteralmente in delirio i suoi tanti follower su Instagram con alcuni scatti sexy dal Marocco davvero da urlo La sorella gemella della celebre tennista Eugenie ha fisico mozzafiato che sta facendo impazzire i suoi 331.000 follower. La biondissima Beatrice 24enne di professione fa l'influencer e di sicuro sa come attirare l'attenzione con scatti davvero mozzafiato... l'ultimo direttamente dal Marocco con alcune istantanee che mostrano le sue curve da papogiro. Il bikini, la lingerie e il chiedere l'autostop in mezzo ad una strada deserta hanno mandato in tilt la sua bacheca di Instagram Visualizza questo post su Instagram I’ll drive Un post condiviso da Beatrice Bouchard (@beatricebouchard) in data: 8 Mag 2019 alle ore 4:06 PDT



