Alarm Phone : Bimba di 4 anni muore in mare in attesa dei soccorsi

Morta una bambina di 4. Dopo giorni didei, sulla barca in mezzo al, la bambina non ce l'ha fatta. È morta prima di arrivare in ospedale, dove era arrivata a bordo di un elicottero. Era stata evacuata dalla barca con a bordo 60 migranti che da diversi giorni chiedevano aiuto alla Sar di Malta, dove si trova. La piccola, spiega, era stata portata a bordo di un elicottero dal commerciante che aveva soccorso i migranti ma è morta prima di arrivare in ospedale. Un tragico epilogo, ampiamente annunciato.

Perché l'Alarm Phone aveva segnalato la richiesta di soccorso più di tre giorni fa, indicando una barca che ha lasciato il Libano e "per strada da dieci giorni". "La barca sta affondando e non hanno né cibo né acqua", ha scritto l'ONG su Twitter. Nelle ore successive un mercante si era avvicinato alla barca, ma senza aiutarli: "Malta rifiuta di autorizzare il mercante Sti Solace, che si trova in zona, ad aiutarli". Altri due migranti, secondo testimoni, sono morti nelle ore del naufragio. Nel conteggio dei giorni, il mercantile Mv Uno battente bandiera maltese "non è intervenuto e ha abbandonato la barca" al suo destino.

Martedì l'Alarm Phone ha spiegato che la barca era ancora alla deriva, tornando in acque greche ma "diverse navi mercantili, tra cui la MSC Nela e la baia di Ha Long, sono passate senza aiutare" i migranti e che "nello scafo c'era acqua salendo». Poi, anche i parenti dei naufraghi hanno perso i contatti con la barca fino a ieri, quando la tv libanese ha annunciato il salvataggio in Grecia della barca alla deriva con 60 migranti libanesi, siriani e palestinesi. La presenza della nave dei migranti tra Malta e la Grecia aveva addirittura spinto un ex ministro libanese, originario del nord del Libano da cui parte la maggior parte dei migranti diretti in Europa, a fare appello alle autorità italiane affinché intervenissero per soccorrere le decine di persone, tra cui donne e bambini. Il Libano è alle prese con la peggiore crisi economica della sua storia da tre anni. L'ONU afferma che l'80% della popolazione residente, inclusi palestinesi e rifugiati siriani, vive in uno stato di povertà. Lo scorso aprile, un'altra barca che trasportava circa 80 migranti, anch'essa partita dal Libano settentrionale, è affondata dopo una collisione con una motovedetta delle autorità libanesi e più di 30 persone, per lo più bambini e donne, sono annegate. Un tragico epilogo, ampiamente annunciato.

Il Libano è alle prese con la peggiore crisi economica della sua storia da tre anni.

L'ONU afferma che l'80% della popolazione residente, inclusi palestinesi e rifugiati siriani, vive in uno stato di povertà. Lo scorso aprile, un'altra barca che trasportava circa 80 migranti, anch'essa partita dal Libano settentrionale, è affondata dopo una collisione con una motovedetta delle autorità libanesi e più di 30 persone, per lo più bambini e donne, sono annegate.

