Dove ca**o vado! Elettra Lamborghini non si sente una vip e fugge dai fan

(Di venerdì 17 maggio 2019), assediata anche al parco da alcuni fan che volevano un suo autografo, ha raccontato di sentirsi male quando accadono certe situazioni perchè non siuna vip. La situazione venutasi a creare nella giornata di ieri al parco ha imbarazzato molto la coach di The Voice che ha ammesso: “Mi prende male così”.Ha sbottatoattraverso delle Instagram story : “Corro da cinque minuti, i bambini mi seguono,vado. Mi sento molto minacciata perché come persona non mi sento e non mi sentirò mai vip. Mi fa strano, quindi, quando la gente si apposta sotto casa mia!. Come persona mi fa soffrire tantissimo questa cosa perché non mi sento una vip. Mi prende l’ansia! Quando sono agli show è un conto, ma quando sono nei miei posti e sono comoda e la gente mi perseguita, mi prende malissimo”.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...